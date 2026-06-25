Senior an Bahnübergang erfasst und getötet: Mehr als 300 Fahrgäste im Zug

Schwielowsee (Potsdam-Mittelmark) - In Brandenburg ist am Mittwochnachmittag ein Mann von einem Zug erfasst und getötet worden.

Der 85-Jährige soll trotz geschlossener Bahnschranken versucht haben, die Gleise zu überqueren. © Julian Stähle

Die tödliche Kollision ereignete sich gegen 16.02 Uhr an einem beschrankten Bahnübergang kurz hinter dem Bahnhof Caputh-Schwielowsee, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der 85-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Wieso der Senior von dem Zug erfasst wurde, ist bislang noch unklar. Die Behörde hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann versucht haben, die Gleise zu überqueren, obwohl die Schranken bereits geschlossen waren.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich nach Polizeiangaben mehr als 300 Menschen in dem Regionalexpress, der in Richtung Dessau Hauptbahnhof unterwegs gewesen ist und nicht planmäßig in Schwielowsee anhält.