Gülle-Unfall mit Schwerverletztem stinkt Gemeinde zum Himmel

Görzke (Potsdam-Mittelmark) - Am Montag ist in der brandenburgischen Gemeinde Görzke ein Gülle-Laster umgekippt - ein Unfall, der den Anwohnern zum Himmel stinkt.

Der Gülle-Laster ist auf der B107 in Görzke umgekippt. © Julian Stähle

Bei dem Crash wurde der Fahrer im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der Tanklastzug war aus bislang ungeklärter Ursache auf der B107 hinter einer Kurve umgekippt und blieb mitten auf der Ortsdurchfahrt neben einem Grundstück liegen. Aus dem Sattelzug trat übel riechende Gülle aus und verteilte sich auf dem Asphalt.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufwändig und zogen sich bis in die Nachtstunden. Zunächst müsste die restliche Gülle aus dem Tank abgepumpt werden, bevor das umgekippte Gespann mit Kran und Hebekissen wieder aufgerichtet werden konnte.

Die Unfallstelle raubt den Anwohnern schon seit Jahren den Schlaf und das im wahrsten Sinn des Wortes. "Wenn hier nachts die Reifen quietschen, stehe ich regelrecht im Bett", berichtet eine 83 Jahre alte Anwohnerin einem Reporter vor Ort. "Man ist sofort hellwach und wartet eigentlich schon darauf, dass es gleich wieder knallt."