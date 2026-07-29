Kia kommt von Straße ab und kracht gegen Baum, 52-Jähriger tot

Wandlitz - Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch bei einem schweren Verkehrsunfall in Wandlitz ( Landkreis Barnim ) ums Leben gekommen.

Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nur den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 2.45 Uhr mit seinem Kia auf der Lanker Chaussee in Richtung Wandlitz unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen Kia, kam von der Straße ab und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum.

Für den 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlitt bei dem Crash so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.