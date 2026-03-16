Motorradfahrer (†37) stirbt nach Frontalcrash bei Rehagen

Am Mellensee - Tödlicher Unfall im Landkreis Teltow-Fläming : Auf der Kreisstraße 7228 ist ein 37-jähriger Motorradfahrer am Samstagmittag frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht und gestorben.

Ein Rettungshubschrauber hatte den Verunglückten (†37) noch in eine Klinik geflogen - doch vergeblich. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ​wollte der Mann gegen 13.45 Uhr zwischen Rehagen und Sperenberg den Wagen vor ihm überholen und geriet dabei in den Gegenverkehr.

Bei der Kollision erlitt der Biker schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort verstarb er später.​

Polizeibeamte stellten beide Fahrzeuge zur Beweissicherung sicher, dokumentierten die Unfallstelle und nahmen den Crash auf.