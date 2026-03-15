Raser kracht in Reisebus: 50-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Bernau (Barnim) - Ein Autofahrer ist am späten Samstagabend nach dem Zusammenprall seines Fahrzeugs mit einem Reisebus in Brandenburg ums Leben gekommen.

Der 50-Jährige ist vom Rettungsdienst ins Klinikum Berlin-Buch gebracht worden. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Der 50-Jährige sei aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23.30 Uhr im Bernauer Ortsteil Schönow nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Anschließend prallte er in der Ringstraße auf den geparkten Bus, teilte die Polizei mit.

Der Mann sei mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, sagte ein Sprecher. Rettungskräfte konnten den Fahrer zunächst erfolgreich reanimieren.