Raser kracht in Reisebus: 50-Jähriger stirbt im Krankenhaus
Von Marc-Oliver von Riegen
Bernau (Barnim) - Ein Autofahrer ist am späten Samstagabend nach dem Zusammenprall seines Fahrzeugs mit einem Reisebus in Brandenburg ums Leben gekommen.
Der 50-Jährige sei aus bislang ungeklärter Ursache gegen 23.30 Uhr im Bernauer Ortsteil Schönow nach links von der Fahrbahn abgekommen.
Anschließend prallte er in der Ringstraße auf den geparkten Bus, teilte die Polizei mit.
Der Mann sei mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, sagte ein Sprecher. Rettungskräfte konnten den Fahrer zunächst erfolgreich reanimieren.
Der 50-Jährige wurde ins Klinikum nach Berlin-Buch gebracht. Dort erlag er aber nach Angaben der Polizei seinen schweren Verletzungen.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa