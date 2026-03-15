Skoda kracht gegen Baum und überschlägt sich mehrfach: Fahrer stirbt am Unfallort

Potsdam - Am Samstagabend ist ein Skoda-Fahrer bei einem Unfall auf einer Landstraße in Brandenburg ums Leben gekommen.

Der Skoda ist schwer beschädigt auf dem Dach liegengeblieben. © Julian Stähle

Der Mann fuhr im Landkreis Potsdam-Mittelmark mit seinem Wagen gegen einen Baum und überschlug sich anschließend mehrfach, wie die Polizei mitteilte.

Der 65 Jahre alte Fahrer war demnach am frühen Abend auf der Landstraße 77 zwischen Güterfelde und Philippsthal unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam der Skoda dort nach links von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Nach dem mehrfachen Überschlag blieb das völlig zerstörte Wrack im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der 65-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Für den Fahrer kam aber jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Landstraße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.