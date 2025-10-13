Nissan kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Nauen - Am Montagnachmittag ist ein 77-Jähriger auf der Landesstraße 86 bei Nauen mit seinem Nissan verunfallt.

Der Fahrer blieb offenbar unverletzt. © Julian Stähle

Wie die Polizei berichtet, hat der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache gegen 13.25 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Nissan kam von der Landstraße ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld.

Glück im Unglück: Der 77-Jährige überstand den Unfall offenbar ohne große Folgen. Er konnte sich aus eigener Kraft befreien "und blieb augenscheinlich unverletzt", teilte die Polizei mit.

Dennoch kümmerten sich Rettungskräfte um den Autofahrer.