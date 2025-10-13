Nissan kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich
Nauen - Am Montagnachmittag ist ein 77-Jähriger auf der Landesstraße 86 bei Nauen mit seinem Nissan verunfallt.
Wie die Polizei berichtet, hat der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache gegen 13.25 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Nissan kam von der Landstraße ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld.
Glück im Unglück: Der 77-Jährige überstand den Unfall offenbar ohne große Folgen. Er konnte sich aus eigener Kraft befreien "und blieb augenscheinlich unverletzt", teilte die Polizei mit.
Dennoch kümmerten sich Rettungskräfte um den Autofahrer.
Der Nissan aber wurde durch den Crash deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Der Wagen war nicht weiter fahrbereit und musste mit einem Kran geborgen werden.
Die Polizei muss nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.
Titelfoto: Julian Stähle