Tödlicher Unfall auf Bundesstraße: Fußgänger von Auto erfasst und auf Gegenfahrbahn geschleudert

Groß Machnow - Ein Fußgänger ist bei einem Unfall auf der B96 im Süden Brandenburgs ums Leben gekommen.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Fußgängers feststellen. © Julian Stähle

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann am Donnerstagabend zwischen Groß Machnow und Dabendorf zunächst von einem Auto erfasst und durch die Wucht des Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Dort überfuhr den Angaben zufolge ein weiteres Auto den Fußgänger. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des ersten beteiligten Autos erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Seelsorger war im Einsatz. Die Beamten stellten beide Wagen sicher.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs setzte die Polizei einen Gutachter ein.