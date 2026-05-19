Auto kracht gegen Baum und geht in Flammen auf: Fahrer stirbt am Steuer

Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) - Bei einem schrecklichen Unfall in Brandenburg ist am Montagabend ein Mensch ums Leben gekommen.

Das Auto ist frontal gegen einen Baum gekracht. © 7aktuell.de | Christian Guttmann

Der Fahrer wurde bei dem Crash in seinem Auto eingeklemmt "und konnte auch in der Folge nicht mehr durch die Feuerwehr gerettet werden", wie Feuerwehrsprecher Steffen Müller vor Ort bestätigte.

Besonders grausam: Beim Eintreffen der Brandbekämpfer stand der Wagen lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend die Löschmaßnahmen ein und mussten dabei auch gewährleisten, dass sich der Brand nicht auf den angrenzenden Wald ausbreitete.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer auf der Landstraße 15 in Wittstock/Dosse zwischen den Ortsteilen Schweinrich und Flecken Zechlin aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab, das in der Folge frontal gegen einen Baum prallte und sofort Feuer fing.

Die Leiche wurde noch in der Nacht in die Gerichtsmedizin überführt, um eine zweifelsfreie Identifizierung zu gewährleisten, wie die Polizei mitteilte.

Zur Rekonstruktion der genauen Unfallursache setzte die Staatsanwaltschaft Neuruppin, die die Leitung der Ermittlungen übernommen hat, auch einen Sachverständigen der DEKRA ein.