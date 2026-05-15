Opel kracht gegen Baum – Fahrer stirbt noch am Unfallort

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Auf der L100 zwischen Klein Dölln und Groß Schönebeck ist ein Auto gegen einen Baum gekracht. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Von Laura Voigt

Schorfheide - Auf der L100 zwischen Klein Dölln und Groß Schönebeck ist ein Auto gegen einen Baum gekracht. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Ersthelfer befreiten den Mann noch aus dem Wrack.
Ersthelfer befreiten den Mann noch aus dem Wrack.  © Thomas Peise

Nach Angaben der Polizei kam der Mann am Donnerstagabend aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Ersthelfer konnten den Mann noch aus dem Wrack befreien. Allerdings erlag er noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Kurz darauf stand der Opel in Flammen und brannte komplett aus.

Der Opel brannte komplett aus.
Der Opel brannte komplett aus.  © Thomas Peise

Die Prenzlauer Straße war für die Zeit des Einsatzes komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an und wurden von der Polizei übernommen.

Titelfoto: Thomas Peise

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