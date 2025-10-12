Unfall in Rathenow: Suff-Fahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen und landet im Graben

Rathenow - Ein 52-jähriger Autofahrer hat am Samstagabend in Rathenow (Landkreis Havelland) betrunken einen Unfall gebaut.

Einsatzkräfte der Feuerwehr begutachten den Unfallwagen. © Blaulichtreporter Brandenburg

Wie die Polizei mitteilte, verlor der Mann gegen 18.15 Uhr auf der B188 im Kreisverkehr Rathenow Ost wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen.

In der Folge landete dieser im Straßengraben. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann einen Atemalkoholwert von weit über einem Promille aufwies.

Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein direkt sichergestellt.