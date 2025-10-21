Unfall-Tragödie in Velten: 68-Jährige kracht frontal in Lkw und stirbt

Velten - Tragischer Unfall in Velten ( Oberhavel ): Eine 68-jährige Frau ist am Montagnachmittag frontal mit einem Lkw zusammengestoßen und ums Leben gekommen.

Das Autowrack gibt einen Eindruck davon, wie heftig der Crash gewesen sein muss. © 7aktuell.de | P.Neumann

Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin gegen 14.55 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Hohenschöppinger Straße unterwegs. Am Eingang einer Rechtskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Dort krachte sie frontal in einen entgegenkommenden Lkw, dessen 58-jähriger Fahrer trotz einer Vollbremsung nicht mehr ausweichen konnte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie starb noch an der Unfallstelle.

Auch der Lkw-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde medizinisch behandelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam ein Unfallanalytiker zum Einsatz, um den genauen Hergang zu rekonstruieren.