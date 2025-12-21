Weihnachtsbäume beliebt bei Dieben: Verkaufsstände geplündert

Eberswalde - Vor dem Fest haben Diebe Weihnachtsbaumstände in mehreren Städten Brandenburgs geplündert.

Kurz vor Weihnachten ist die Nordmanntanne zum begehrten Diebesgut geworden. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

Dabei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilte.

Demnach verschwanden in Eberswalde in der Nacht zum Samstag aus einem umzäunten Bereich an einem Supermarkt 15 Weihnachtsbäume.

Auch in anderen Städten schlugen die Täter zu. In Frankfurt (Oder) entstand laut Polizei ein Schaden von mehr als 3000 Euro.



