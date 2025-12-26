Weihnachtswunder: Seniorin (80) bei Bibber-Temperaturen vermisst - Fundort überrascht alle

Zühlsdorf - Überraschungsgast auf der Couch: Ein Mann hat in Zühlsdorf im Landkreis Oberhavel ( Brandenburg ) am ersten Weihnachtsfeiertag eine Seniorin auf seinem Sofa gefunden.

Gerade in der Nacht wurde es bitterkalt. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa

Die 80-Jährige, die an Demenz erkrankt ist, war bei Eiseskälte aus dem Haus ihres Sohnes verschwunden. Sie war an Weihnachten bei ihrer Familie zu Besuch und hatte in der Nacht zum ersten Feiertag dort unbemerkt das Haus verlassen.

Angehörige merkten am nächsten Morgen, dass die 80-Jährige nicht mehr da war, alarmierten die Polizei und begannen, die Frau zu suchen. Aufgrund der Temperaturen von minus 10 Grad forderte die Polizei rasch einen Hubschrauber und Suchhunde an.

"Am späten Vormittag meldete sich ein ausgeschlafener Nachbar bei den Einsatzkräften und teilte mit, dass er nach dem Aufwachen auf seiner Couch einen Überraschungsgast angetroffen hat", schrieb die Polizei.