Wer wirft weiter? In der Lausitz fliegen die Weihnachtsbäume

Cottbus - In der Lausitz muss der Weihnachtsbaum nach Erfüllung seiner Dekorationspflichten als Sportgerät herhalten.

In Ströbitz sind am Samstag wieder traditionell die Weihnachtsbäume um die Wette geflogen. © Frank Hammerschmidt/dpa

Wie seit Jahren üblich veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Ströbitz am Samstag ihren traditionellen Wettbewerb zum Weitwurf der ausrangierten Tannen.

Und die flogen in diesem Jahr besonders weit: Die besten Männer warfen um die acht Meter, wie ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr erklärte. Die Frauen kämen auf etwa fünf Meter.

Dabei wird der Baum meist wie ein Speer über die Schulter nach vorn geschleudert. Damit die Würfe in etwa vergleichbar sind, wird darauf geachtet, dass die Weihnachtsbäume ähnlich schwer und groß sind.

Die Männer treten mit Exemplaren um die zwei Meter und 15 Kilogramm Gewicht an. Für die Frauen werden Bäume bereitgestellt, die etwa 1,80 Meter hoch und zehn Kilogramm schwer sind.