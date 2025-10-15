Wichtige Bahnstrecke wegen Bombenentschärfung gesperrt: Viele Pendler betroffen
Von Hannes Rücker, Denis Zielke
Fürstenwalde - Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Stadtforst Fürstenwalde müssen Pendler am Mittwoch ordentlich Geduld mitbringen.
Nach Angaben der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) ist die Bahnverbindung zwischen Fürstenwalde und Erkner gesperrt.
Aller Voraussicht nach gilt die Sperrung zwischen 8 Uhr morgens und 13 Uhr mittags.
Es werde ein Ersatzverkehr mit Bussen für die Linie RE 1 eingerichtet.
Es handele sich um eine 100 Kilogramm schwere Bombe russischer Bauart, teilte der Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburgs auf Anfrage mit. Geplant sei eine kontrollierte Sprengung vor Ort.
Zur Umfahrung kann den Angaben zufolge die RB 36 von Frankfurt (Oder) nach Königs Wusterhausen genutzt werden. Über den Sperrkreis und die betroffenen Anwohner gab es noch keine Informationen.
