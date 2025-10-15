Wichtige Bahnstrecke wegen Bombenentschärfung gesperrt: Viele Pendler betroffen

Fürstenwalde - Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Stadtforst Fürstenwalde müssen Pendler am Mittwoch ordentlich Geduld mitbringen.

Eine Weltkriegsbombe legt am Mittwoch die Pendlerstrecke bei Fürstenwalde lahm. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Nach Angaben der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) ist die Bahnverbindung zwischen Fürstenwalde und Erkner gesperrt.



Aller Voraussicht nach gilt die Sperrung zwischen 8 Uhr morgens und 13 Uhr mittags.



Es werde ein Ersatzverkehr mit Bussen für die Linie RE 1 eingerichtet.

Es handele sich um eine 100 Kilogramm schwere Bombe russischer Bauart, teilte der Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburgs auf Anfrage mit. Geplant sei eine kontrollierte Sprengung vor Ort.