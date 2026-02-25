Windkraft in Brandenburg: Ausbau-Chaos soll durch dieses Gesetz gestoppt werden

Potsdam - Für knapp ein Jahr erlaubt Brandenburg nun die Entscheidung für neue Windräder im Kampf gegen Wildwuchs nur in vorgesehenen Windkraftgebieten.

Der Bund schreibt den Ländern vor, bis 2032 mindestens zwei Prozent ihrer Fläche für Windkraft an Land zur Verfügung zu stellen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Der Landtag stimmte mit der Mehrheit von SPD und CDU für einen entsprechenden Gesetzentwurf. Bis Ende Januar 2027 sind Entscheidungen über neue Anlagen untersagt, wenn der Standort außerhalb geplanter Windenergiegebiete liegt. Die Planungen für Windkraftgebiete sind noch nicht in allen Regionen fertig.

Der Bund verpflichtet die Länder, bis 2032 mindestens zwei Prozent ihrer Fläche für Windenergie an Land bereitzustellen, indem sie Vorranggebiete für Windräder ausweisen.

Dafür werden die Regionalpläne überarbeitet. In den Regionen Uckermark-Barnim und Havelland-Fläming sind sie fertig, in Lausitz-Spreewald, Oderland-Spree und Prignitz-Oberhavel noch nicht.

Die CDU-Fraktion unterstützt den Entwurf, der ursprünglich von SPD und BSW auf den Weg gebracht wurde.