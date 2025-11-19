300 Kilogramm schwere Kirchenglocke gestohlen: Diebe kommen gleich zweimal zum Tatort

Bremen - Während andere auf Bargeld, Schmuck oder Elektronik aus sind, haben sich unbekannte Diebe im Bremer Stadtteil Vahr eine Beute der etwas anderen Art vorgenommen.

Diebe haben in Bremen eine 300 Kilogramm schwere Kirchenglocke gestohlen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Eine 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke! Wert: rund 10.000 Euro, so die Polizei.

Der Glockendiebstahl ereignete sich in der Nacht zum Dienstag. Doch die Täter hatten ihren Coup offenbar lange vorbereitet: Schon zwei Wochen zuvor hatten Unbekannte bei einem mutmaßlichen "Schweißeinsatz" die Halterung der Glocke gelöst.

Dabei donnerte das gute Stück zu Boden – und läutete lautstark auf. Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde, der ganz in der Nähe wohnt, wurde durch den nächtlichen Ton aufgeschreckt.

Die Diebe flüchteten zunächst – nur um jetzt offenbar gut vorbereitet zurückzukehren. Dieses Mal gelang ihnen, was kaum vorstellbar ist: Sie schafften die komplette Glocke doch tatsächlich vom Gelände.