Autofahrer sehen Schwein auf der Straße, dann rückt die Polizei an

Bremen - Am Freitagabend staunte die Polizei Bremen nicht schlecht, als Verkehrsteilnehmer von einem Hängebauchschwein auf der Straße berichteten.

Mit sanften Handbewegungen wurde Schweinchen Peppa am Weiterlaufen gehindert. © Polizei Bremen

Auf dem Pappelweg im Ortsteil Oslebshausen hatten Autofahrer das Tier am Freitagabend gegen 21 Uhr gesichtet, wie die Beamten mitteilten.

Vor Ort versuchten die Einsatzkräfte der Polizei zunächst, das Tier mit höflicher Ansprache zur freiwilligen Verkehrsräumung zu bewegen.

Das Schwein namens Peppa zeigte sich davon jedoch völlig unbeeindruckt und setzte den Spaziergang auf der Straße unbeirrt fort.

Auch wiederholte Kommunikationsversuche blieben ohne nennenswerte Wirkung, sodass die Beamten das Tier sanft "überzeugten" mussten, stehenzubleiben.

Zwischenzeitlich wurde ein Tierheim-Mitarbeiter mit einer Transportbox angefordert. Peppa lehnte den vorgeschlagenen Chauffeurservice aber unter lautstarkem Grunzen ab.

In diesem Moment kam zufällig ein Autofahrer vorbei, der mitteilte, dass er die Besitzerin kenne. Kurze Zeit später erschien diese am Einsatzort.