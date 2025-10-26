Autofahrer sehen Schwein auf der Straße, dann rückt die Polizei an
Bremen - Am Freitagabend staunte die Polizei Bremen nicht schlecht, als Verkehrsteilnehmer von einem Hängebauchschwein auf der Straße berichteten.
Auf dem Pappelweg im Ortsteil Oslebshausen hatten Autofahrer das Tier am Freitagabend gegen 21 Uhr gesichtet, wie die Beamten mitteilten.
Vor Ort versuchten die Einsatzkräfte der Polizei zunächst, das Tier mit höflicher Ansprache zur freiwilligen Verkehrsräumung zu bewegen.
Das Schwein namens Peppa zeigte sich davon jedoch völlig unbeeindruckt und setzte den Spaziergang auf der Straße unbeirrt fort.
Auch wiederholte Kommunikationsversuche blieben ohne nennenswerte Wirkung, sodass die Beamten das Tier sanft "überzeugten" mussten, stehenzubleiben.
Zwischenzeitlich wurde ein Tierheim-Mitarbeiter mit einer Transportbox angefordert. Peppa lehnte den vorgeschlagenen Chauffeurservice aber unter lautstarkem Grunzen ab.
In diesem Moment kam zufällig ein Autofahrer vorbei, der mitteilte, dass er die Besitzerin kenne. Kurze Zeit später erschien diese am Einsatzort.
Polizei stoppt Schwein auf der Straße, dann kommt seine Besitzerin vorbei
Die Tierbesitzerin übernahm souverän das Gespräch mit Peppa. Durch die vertraute Stimme folgte Peppa brav zurück zum heimatlichen Stall, wo bereits eine bunte Hofgemeinschaft aus Gänsen, Pferden, Ziegen und dem Artgenossen "Peppels" wartete.
Der tierische Ausflug führte lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen. Eine Gefährdung des Straßenverkehrs bestand laut den Beamten der Polizei Bremen nicht.
Titelfoto: Polizei Bremen