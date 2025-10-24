Tödlicher Messerangriff auf Mutter: Ex-Partner festgenommen

Bremen - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30-Jährige in Bremen ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Es handelt sich um einen Ex-Lebensgefährten der Frau.

Die Polizei hatte öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. © Bildmontage: Polizei Bremen, JOTO

Zielfahnder hätten den Mann im Stadtgebiet Bremen festgenommen, teilte die Polizei mit. Der 32-Jährige habe sich nach eigenen Angaben gerade mit seinem Anwalt auf den Weg zur Polizei machen wollen. Er steht unter Verdacht, seine ehemalige Lebensgefährtin erstochen zu haben.

Der maskierte Mann soll am vergangenen Sonntag im Bremer Stadtteil Obervieland mit einem Messer auf die Frau und ihren zwölfjährigen Sohn eingestochen haben.

Beide wollten gerade ihr Wohnhaus verlassen. Die 30-Jährige starb noch am Tatort. Der Junge kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Täter ergriff die Flucht. Die Behörden erwirkten einen Europäischen Haftbefehl und fahndeten international nach dem Verdächtigen. Schließlich nahmen sie den Gesuchten in Bremen fest.