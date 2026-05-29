An Bushaltestelle angegriffen? Mann stirbt nach schlimmer Kopfverletzung
Bremen - An der Bushaltestelle angegriffen? In der Nacht zu Freitag verstarb ein 25-jähriger Mann in Bremen an einer lebensgefährlichen Kopfverletzung.
Wie die Bremer Polizei mitteilte, wurde der Mann am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr von einem Passanten an der Haltestelle Falkenstraße auf dem Boden liegend gefunden. Der 25-Jährige war jedoch nicht ansprechbar.
Zuvor sei der mutmaßliche Täter noch an der Haltestelle gewesen, flüchtete dann in Richtung Daniel-von-Büren-Straße.
Nachdem der Verletzte vor Ort erstversorgt wurde, kam er in ein Krankenhaus. Dort wurde er sofort notoperiert, doch verstarb in der Nacht zu Freitag im Krankenhaus.
Laut den Ermittlungen der Polizei wurde der 25-Jährige geschlagen. Infolgedessen stürzte der Mann auf den Kopf und erlitt die lebensgefährliche Kopfverletzung.
Bremer Polizei sucht nach Hinweisen
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:
- etwa 1,65 Meter groß
- geschätztes Alter: Anfang 20
- trug eine kurze Hose und ein T-Shirt
- hatte einen schwarz-weißen Turnbeutel, vermutlich von Nike, bei sich
Wer Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben kann, soll sich unter 0421 362 3888 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa