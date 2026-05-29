An Bushaltestelle angegriffen? Mann stirbt nach schlimmer Kopfverletzung

Bremen - An der Bushaltestelle angegriffen? In der Nacht zu Freitag verstarb ein 25-jähriger Mann in Bremen an einer lebensgefährlichen Kopfverletzung.

Die Bremer Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Bremer Polizei mitteilte, wurde der Mann am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr von einem Passanten an der Haltestelle Falkenstraße auf dem Boden liegend gefunden. Der 25-Jährige war jedoch nicht ansprechbar.

Zuvor sei der mutmaßliche Täter noch an der Haltestelle gewesen, flüchtete dann in Richtung Daniel-von-Büren-Straße.

Nachdem der Verletzte vor Ort erstversorgt wurde, kam er in ein Krankenhaus. Dort wurde er sofort notoperiert, doch verstarb in der Nacht zu Freitag im Krankenhaus.

Laut den Ermittlungen der Polizei wurde der 25-Jährige geschlagen. Infolgedessen stürzte der Mann auf den Kopf und erlitt die lebensgefährliche Kopfverletzung.