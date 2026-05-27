Schüsse in Bremen: Ein Mann verletzt, mehrere Verdächtigte gefasst

Bremen - Großer Schreck in Bremen : Am Mittwochmorgen hörten Passanten plötzlich Schüsse, die zu einem großen Polizeieinsatz führten.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. © Hüneke

Wie die Polizei Bremen mitteilte, lief in der Bremer Neustadt im Buntentorsteinweg ein größerer Polizeieinsatz, nachdem Zeugen gegen 10 Uhr Schüsse gehört hatten.

Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen Mann, der mutmaßlich durch Schüsse am Bein verletzt wurde.

Nachdem sie Erste Hilfe geleistet hatten, wurde dem Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ein Tourniquet angelegt. Anschließend kam der Verletzte in ein Krankenhaus.

Gleichzeitig konnte laut Polizeiangaben ein Fahrzeug mit vier Verdächtigen in Tatortnähe sichergestellt werden.