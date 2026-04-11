Nach teils tödlichen Schießereien: Polizei nimmt zwei gesuchte Tatverdächtige fest

Polizei und Staatsanwaltschaft konnten am Freitag zwei mutmaßliche Täter festnehmen. Zuvor wurde aufgrund verschiedener Delikte mit Lichtbildern nach den Männern gesucht.

Bremen - Nach mehreren Schießereien in Bremen fahndet die Polizei nach zwei Männern. Wer die Tatverdächtigen sieht, sollte sofort den Notruf wählen und sie nicht ansprechen.

Nach den Männern wurde mit Hochdruck gefahndet. © Bildmontage: Polizei Bremen (2)

Die Polizei Bremen sucht gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft öffentlich nach zwei Männern, die unter Verdacht stehen, in den vergangenen Wochen an mehreren Schießereien beteiligt gewesen zu sein.

Die Polizei warnt vor den Verdächtigen. "Beide Männer gelten als gefährlich. Sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an. Verständigen Sie im Falle eines Antreffens umgehend den Notruf", heißt es.

Beide sind derzeit flüchtig, nach ihnen wird mit Hochdruck gefahndet. Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichten am Montag Bilder der Tatverdächtigen und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Männer geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 3623888 zu melden.