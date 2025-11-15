Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt: Polizei sucht Zeugen

Bremen - Ein 34-Jähriger ist am Freitagnachmittag in Bremen -Vahr mit einem Messer attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Nachdem ein 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, sucht die Polizei nun nach Zeugen. (Symbolbild) © Bildmontage:Focke Strangmann/dpa, Marcus Golejewski/dpa

Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stach ein Mann auf den 34-Jährigen mit einem Messer ein. Anschließend flüchtete der Mann.

Den 34-Jährigen fanden die Beamten verletzt in einem Treppenhaus eines Wohnhauses.

Die Polizisten sperrten den Bereich ab, sicherten Spuren und Beweismittel und befragten erste Zeugen.