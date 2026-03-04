Bombendrohung! Bremer Hauptbahnhof evakuiert

Bremen - Der Bremer Hauptbahnhof ist nach einer Bombendrohung gesperrt und evakuiert worden!

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24 -Nachfrage erklärte, sei die Drohung gegen 12.40 Uhr eingegangen.

Vorsorglich wurde der Hauptbahnhof daraufhin abgesperrt. Das bedeutet auch, dass die Züge dort derzeit still stehen beziehungsweise nicht anhalten. Es ist mit Verzögerungen und Behinderungen zu rechnen.

Derzeit befinden sich die Einsatzkräfte vor Ort und prüfen den Sachverhalt.