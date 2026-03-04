Bombendrohung! Bremer Hauptbahnhof evakuiert

Der Bremer Hauptbahnhof ist nach einer Bombendrohung am Mittwochmittag geräumt worden. Der Zugverkehr wurde eingestellt.

Von Robert Stoll

Bremen - Der Bremer Hauptbahnhof ist nach einer Bombendrohung gesperrt und evakuiert worden!

Der Bremer Hauptbahnhof ist nach einer Bombendrohung am Mittwochmittag geräumt worden.  © Sina Schuldt/dpa

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, sei die Drohung gegen 12.40 Uhr eingegangen.

Zahlreiche Menschen mussten den Bahnhof verlassen und stehen vor dem Gebäude.  © Sina Schuldt/dpa

Vorsorglich wurde der Hauptbahnhof daraufhin abgesperrt. Das bedeutet auch, dass die Züge dort derzeit still stehen beziehungsweise nicht anhalten. Es ist mit Verzögerungen und Behinderungen zu rechnen.

Derzeit befinden sich die Einsatzkräfte vor Ort und prüfen den Sachverhalt.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

