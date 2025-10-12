Apple Crumble Rezept: Mit diesen Tipps wird er besonders lecker

Apple Crumble: Das einfache Rezept für schnelles Backen. So gelingen Dir die leckeren Apfelstreusel garantiert. Jetzt auf TAG24.

Von Nadja Kocsis

Serviert als Kuchen oder warm aus dem Ofen als Dessert genascht: Apple Crumble ist einfach ein Traum und traumhaft leicht zu backen. Verfeinert mit zwei Teelöffel Zimt duftet der Apfelkuchen ohne Boden verführerisch lecker. Früchte mit Streuseln zu überbacken, ist kinderleicht und bestens für Backanfänger geeignet. Ein Crumble lässt sich super vorbereiten und ist auch bei spontanem Besuch schnell im Ofen. Die Streusel sind das A und O für einen leckeren Apple Crumble. Weitere Rezepte für Kuchen und Torten findest Du übrigens auf der Themenseite "Backen".

Apple Crumble: Rezept

Als Form kann eine Quiche-Form genauso gut dienen wie eine Auflaufform, kleine, hitzefeste Förmchen oder Tassen. Nach 20 Minuten Vorbereitungszeit und 25 Minuten im Ofen kann der Apple Crumble warm serviert werden.

Apple Crumble ist eine britische und US-amerikanische Nachspeise. © 123RF/sriba3

Apple Crumble | Zutaten

Die Zutaten für diesen Apple Crumble Klassiker reichen für 4 Personen: 700 g Äpfel

150 g Mehl

100 g Zucker

80 g kalte Butter

2 EL Zitronensaft

1 Prise Salz

2 TL Zimt

1 Pck. Vanillezucker oder 1 TL Vanillepaste

Apple Crumble | Zubereitung

1. Schritt: Eine flache Auflaufform, kleine Tassen oder hitzebeständige Schüsseln mit ein wenig Butter einfetten. 2. Schritt: Äpfel waschen, schälen, das Kerngehäuse entfernen und in Spalten oder kleine Stücke schneiden. Gleichmäßig in der Form verteilen und mit einem Teelöffel Zimt sowie dem Zitronensaft vermengen. 3. Schritt: Den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. 4. Schritt: In einer Schüssel Mehl, Zucker, Vanillezucker, Salz und Zimt mit der Hand vermengen und mit der kalten Butter gleichmäßig zu Streuseln verkneten. 5. Schritt: Die Streusel über die Äpfel verteilen, bis alles bedeckt ist, und für ungefähr 25 Minuten im Ofen fertig backen.

Apple Crumble: Tipps und Variationen