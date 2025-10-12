Apple Crumble Rezept: Mit diesen Tipps wird er besonders lecker
Serviert als Kuchen oder warm aus dem Ofen als Dessert genascht: Apple Crumble ist einfach ein Traum und traumhaft leicht zu backen. Verfeinert mit zwei Teelöffel Zimt duftet der Apfelkuchen ohne Boden verführerisch lecker.
Früchte mit Streuseln zu überbacken, ist kinderleicht und bestens für Backanfänger geeignet. Ein Crumble lässt sich super vorbereiten und ist auch bei spontanem Besuch schnell im Ofen. Die Streusel sind das A und O für einen leckeren Apple Crumble.
Weitere Rezepte für Kuchen und Torten findest Du übrigens auf der Themenseite "Backen".
Apple Crumble: Rezept
Als Form kann eine Quiche-Form genauso gut dienen wie eine Auflaufform, kleine, hitzefeste Förmchen oder Tassen. Nach 20 Minuten Vorbereitungszeit und 25 Minuten im Ofen kann der Apple Crumble warm serviert werden.
Apple Crumble | Zutaten
Die Zutaten für diesen Apple Crumble Klassiker reichen für 4 Personen:
- 700 g Äpfel
- 150 g Mehl
- 100 g Zucker
- 80 g kalte Butter
- 2 EL Zitronensaft
- 1 Prise Salz
- 2 TL Zimt
- 1 Pck. Vanillezucker oder 1 TL Vanillepaste
Apple Crumble | Zubereitung
1. Schritt: Eine flache Auflaufform, kleine Tassen oder hitzebeständige Schüsseln mit ein wenig Butter einfetten.
2. Schritt: Äpfel waschen, schälen, das Kerngehäuse entfernen und in Spalten oder kleine Stücke schneiden. Gleichmäßig in der Form verteilen und mit einem Teelöffel Zimt sowie dem Zitronensaft vermengen.
3. Schritt: Den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.
4. Schritt: In einer Schüssel Mehl, Zucker, Vanillezucker, Salz und Zimt mit der Hand vermengen und mit der kalten Butter gleichmäßig zu Streuseln verkneten.
5. Schritt: Die Streusel über die Äpfel verteilen, bis alles bedeckt ist, und für ungefähr 25 Minuten im Ofen fertig backen.
Apple Crumble: Tipps und Variationen
1. Tipp: Serviert mit einer Kugel Vanilleeis, einer cremigen Vanillesauce, frisch geschlagener Sahne oder einfach pur: Apple Crumble schmeckt in jeder Variante.
2. Tipp: Ein Teil des Mehls kann durch Haferflocken ersetzt werden, das gibt dem Apple Crumble noch einen Extra-Crunch. Kokosraspel sorgen für eine exotische Note.
3. Tipp: Für einen nussigen Geschmack kann ein Teil des Mehls einfach durch gemahlene Mandeln ersetzt werden. Eine Handvoll gehobelter oder gehackter Mandeln verfeinert den Geschmack zusätzlich.
4. Tipp: Für den erfrischenden Zitruskick werden einfach ein paar Zitronenzesten mit in den Streuselteig gegeben.
5. Tipp: Wer es besonders eilig hat, kann die Äpfel in der Pfanne auf dem Herd mit Zucker und ein wenig abgeriebenen Zitronenzesten einige Minuten vordünsten. Damit verkürzt sich die Backdauer im Ofen.
TAG24 wünscht guten Appetit!
Titelfoto: 123RF/sriba3