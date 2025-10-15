Herbstzeit ist Kürbiszeit: 5 Tipps, um Deine Kürbissuppe aufzupeppen

So schmeckt Kürbissuppe mal ganz anders ✓ Kürbissuppe Grundrezept ✓ 5 leckere Toppings bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

Eine Kürbissuppe ohne den richtigen Pfiff verliert schnell ihren Reiz. Doch mit nur wenigen, einfachen Handgriffen verwandelst Du das Herbstgericht in ein wahres Geschmackserlebnis. Weitere Rezeptideen findest Du auf der Themenseite für Suppen.

Kürbissuppe mal anders. Ein ausgefallenes Topping macht's möglich. © 123RF/Anna Pustynnikova Die Welt der Gewürze steht jeder Kürbissuppe offen. Wer neben Salz und Pfeffer mal etwas raffinierter ans Werk gehen möchte, darf ruhig tiefer in die Gewürzkiste greifen. Besonders gut mit Kürbis harmonieren : Paprikapulver, Ingwer, Kardamom, Curry, Cayenne-Pfeffer oder Zimt. Kürbisse sind die perfekten Begleiter durch Herbst und Winter. Dass ein Schuss Kokosmilch, Sahne oder Orangensaft für einen runden Geschmack in der Suppe sorgt, wissen viele Anhänger dieses Gemüses. Doch auch beim Thema Topping lädt der Kürbis gern zum Experimentieren ein. Neben gerösteten Kürbiskernen geht es aber durchaus auch kreativer. Wie wäre es mit Kichererbsen-Crunch, gerösteten Nüssen oder Birnenwürfeln? Unser Rezepte-Ratgeber verrät, wie die Mission "Pimp my Kürbissuppe" ein leckeres Ende nimmt. Auf geht's.

Grundrezept für eine klassische Hokkaido-Kürbissuppe

Kürbissuppe im Kürbis serviert ist auch optisch ein echter Hingucker. © 123rf.com/Alexander Raths Für alle Kürbisfreunde, die sich wenig Arbeit in der Küche machen wollen, ist der Hokkaido der perfekte Einstieg. Denn diese Sorte darf gleich mit Schale zubereitet werden. Zutaten für 4 Portionen Kürbissuppe: 1 Hokkaido-Kürbis ( ca 1 kg schwer)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 EL Butter

1 Becher Sahne oder 200 ml Kokosmilch

800 ml Gemüsebrühe Zubereitung der 4 Portionen Kürbissuppe: 1.) Den Hokkaido-Kürbis waschen, ausschaben und in kleine Stücken schneiden. Die Schale muss nicht entfernt werden. 2.) Zwiebeln und Knoblauch kleinschneiden und in einem Topf mit heißer Butter glasig andünsten. Die Kürbiswürfel ein paar Minuten mit andünsten. 3.) Die Brühe hinzugeben, alles verrühren und mit Deckel ungefähr 20 Minuten fertig köcheln lassen. Die Kokosmilch hinzugeben, alles pürieren und mit Salz, Pfeffer und ein wenig Zitronensaft abschmecken.

Idee 1: Kürbissuppe mit Kichererbsen Crunch als Topping

Knusprige Kichererbsen brauchen zwar etwas mehr Vorbereitungszeit, aber das Ergebnis lohnt sich. Man nehme eine Dose Kichererbsen, lässt den Inhalt gut abtropfen, vermengt sie mit einem Schuss Öl und etwas Salz. Dann geht's ab auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Nach ungefähr 50 Minuten im Ofen bei 150 Grad Ober-/Unterhitze dürften die Erbsen schön knusprig sein. Fertig ist das Topping.

Kombiniert mit Curry und etwas Safran schmecken Kichererbsen besonders gut. © 123RF/sriba3

Idee 2: Kürbissuppe mit gerösteten Haselnüssen, Cashews und Sonnenblumenkernen

Ein Esslöffel Haselnusskerne, ein Esslöffel Cashew-Nüsse und ein Esslöffel Sonnenblumenkerne nach Belieben klein hacken. Die Mischung in eine beschichtete Pfanne ohne Öl geben und anrösten. Danach kurz mit zwei Teelöffeln Ahornsirup karamellisieren lassen und die fertige Kürbissuppe mit diesem nussigen Topping garnieren.

Kürbiskerne und Cashews als Topping der Kürbissuppe. © 123rf.com/tenkende

Idee 3: Kürbissuppe mit Birnenwürfeln

Einfacher geht's nicht: Zwei kleine Butterbirnen waschen und in 1 cm große Stücke würfeln. Anschließend in einer Pfanne mit Butter ungefähr zwei Minuten anbraten. Warm auf der Kürbissuppe servieren und einfach genießen.

Idee 4: Kürbissuppe mit Blauschimmelkäse

Bei einer Menge für vier Personen werden 150 Gramm Blauschimmelkäse zerkleinert und final als Topping zur Kürbissuppe gegeben. Ein italienischer Gorgonzola rundet den Geschmack sicherlich bestens ab. Serviert werden kann die Suppe gern in vorgebackenen ausgehölten Hälften des Kürbisses.

Kürbissuppe mit Blauschimmelkäse macht auch optisch etwas her. © 123rf.com/zoryanchik

Idee 5: Kürbissuppe mit Garnelen

Ob die gebratenen Garnelen als Topping direkt auf die Kürbissuppe wandern und auf einem Spieß den Teller zieren, bleibt jedem Hobbykoch selbst überlassen. Doch eins ist sicher, Garnelen geben der Suppe einen einzigartigen Geschmack. Kombiniert mit Ingwer, Chili, Curry und Koriander kommt dieses Topping noch besser zur Geltung.

Kürbissuppe mit Garnelen bietet einen besonderen Geschmack. © 123rf.com/marcomayer

