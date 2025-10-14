Mystische Katzennamen mit besonderer Bedeutung - Inspiriert von Sagen und Legenden

Wer außergewöhnliche Katzennamen sucht, wird auf TAG24 fündig. Mystische Katzennamen als Liste mit Bedeutung ☆ mystische Katzennamen ✓ männlich ✓ weiblich.

Von Clara Danneberg

Mythen, Legenden und Erzählungen können eine gute Inspiration für Katzennamen sein. Wer noch auf der Suche nach dem passenden Namen für seine Katze oder seinen Kater ist, sollte also einen Blick auf die TAG24-Vorschläge für mystische Katzennamen werfen. Mehr Wissenswertes und Tipps für Deine Mieze kannst Du im Katzenratgeber nachlesen.

Bereits in früheren Kulturen wurden Katzen mit überirdischen Kräften, Magie und unnatürlichen Phänomenen in Verbindung gebracht, weshalb sie in vielen Legenden und Sagen eine Rolle spielen. Für Menschen strahlen die Tiere also schon immer Eleganz, Erhabenheit und Weisheit aus. Auch in der aktuellen Zeit haftet den Fellnasen ein geheimnisvolles und übersinnliches Image an. Wie einst die Ägypter verehren manche Halter ihren Stubentiger schon fast wie eine Gottheit. Aus diesem Grund ist es naheliegend, der Mieze oder dem Kater passend zum jeweiligen Wesen und Aussehen auch einen mystischen Namen zu geben. TAG24 hat die besten mystischen Katzennamen herausgesucht. Lasse Dich gern inspirieren und finde die passende Variante für Deine Fellnase.

Katzennamen mit mystischer Bedeutung - weiblich

Alisa - ein übernatürliches Wesen

Alma - Seele

Amina - die Geheimnishüterin

Artemis - die Jägerin

Aruna - die Farbe der Morgendämmerung

Arwen - ein königliches Mädchen

Aurora - die Morgenröte

Bastet - die Göttin der Katzen

Belana - die Mutter des Lichts

Bellatrix - die Kriegerin

Ceridwen - die Weiße Zauberin

Dea - die Göttin

Delilah - die Verführerin

Despina - die Herrin

Enya - Feuer des Lebens

Faye - Fee

Freya - die nordische Göttin der Fruchtbarkeit, Liebe und Stärke

Gaia - die Göttin der Erde

Galadriel - die edle Frau

Indira - Schönheit, Glanz

Iris - die Regenbogen-Göttin

Kalypso - die Versteckerin, Meernymphe der griechischen Mythologie

Lirazel - die Göttin der Luft

Luna - die Göttin des Mondes

Maya - die indische Göttin der Schöpfung

Nisha - der Sonnenuntergang

Nyx - die Nacht

Pandora - die Allbeschenkte

Runa - die Geheimnisvolle

Samira - Göttin der Freude

Shara - Prinzessin

Venus - Göttin der Liebe

Yuna - die Freundliche, die Blühende

Die Liste mit mystischen Katzennamen für weibliche und männliche Katzen von TAG24 dient als Inspiration für die Benennung einer Fellnase. © midjourney, TAG24/CB

Mystische Katzennamen - männlich

Aidan - Feuer

Anatol - der Sonnenaufgang

Angelo - Engel

Anubis - der Gott der Toten

Apollo - der Gott der schönen Künste

Cedric - der Friedliche, der Kampferprobte

Cozmo - Welt, Ordnung

Halo - Heiligenschein

Helios - Sonnengott

Jaro - Licht in der Nacht

Kiran - Sonnenschein, Lichtstrahl

Loki - der Listige, der Täuscher

Lucius - der bei Tagesanbruch geborene

Malio - der Widerspenstige

Merlin - der Falke, der Zauberer

Morpheus - Gott der Träume

Orion - der Jäger

Percival - der Ritter, der Tapfere

Phoenix - Auferstehung

Ramses - von Gott geboren

Sandulf - Wolf

Salem - Frieden

Thorin - der Tapfere, der Kämpfer, der Beschützer

Die schönsten weiblichen Katzennamen mit mystischer Bedeutung

Welcher der mystischen Katzennamen passt zu Deiner Mieze? Meist weiß man das schon, wenn man sich die Namen laut vorliest. Wer noch etwas mehr Inspiration sucht, erfährt die genaue Bedeutung von drei der schönsten mystischen Namen für weibliche Katzen im Folgenden.

Aurora

Die Göttin der Morgenröte wird im Römischen bzw. Lateinischen "Aurora" genannt. Sie ist mit der griechischen Göttin "Eos" gleichzusetzen. Im mystisch-spirituellen Verständnis gilt die Morgenröte als etwas besonders Schönes. Die Stunde vor Sonnenaufgang symbolisiert Freude, Erwachen, Achtsamkeit und den Neubeginn. Der Name Aurora passt somit zu leichtfüßigen, anmutigen und besonders schönen Katzen. Enthalten die Fellfarben der Katze auch noch viel Rot, Orange und Gelb, passt sie optisch ebenso perfekt zur Morgenröte.

So zart, anmutig und bezaubernd wie die Morgenröte wirken auch Katzen mit dem Namen Aurora. © 123RF/askorobogatova

Freya

Der Name "Freya" ist altnordischen Ursprungs und steht für die Göttin der Fruchtbarkeit, der Liebe, des Frühlings und des Glücks. In der germanischen und nordischen Mythologie wird Freya auch als die Göttin der kriegerischen Frauen und der Stärke sowie als Lehrerin des Zaubers bezeichnet. Man kann Freya ebenso mit "die Herrin", "die Herrscherin" oder "die Edle" übersetzen. Hat eine Katze eine besonders liebreizende Erscheinung sowie einen geduldigen, liebevollen und versöhnlichen Charakter, dann passt der Name Freya sehr gut zu ihr.

Luna

Der Name "Luna" kann mit "Mond" oder "Mondgöttin" übersetzt werden. Weitere Varianten sind "Ayuna" oder "Juna" sowie "Lune", "Lunette" und "Lunita", wobei diese auch für "das Licht" oder "die Erleuchtung" stehen können. Aus spiritueller Sicht ist der Mond eng mit der femininen Energie verbunden. Er symbolisiert die Weiblichkeit, die Mutter und die Kraft der Schöpfung. Auch in der Astrologie spielen die Mondenergie und der Mondzyklus eine große Rolle, da sie das irdische Leben stark beeinflussen. In der Mythologie kann der Mond aber auch als Symbol für Tod und Auferstehung sowie die geheimnisvolle, ungebändigte, chaotische und unendliche Energie der Natur gelten. Ist Deine Katze vielleicht eine "Göttin der Nacht"? Zu einer hübschen und zarten Katze, welche eher still, etwas schüchtern und möglicherweise sehr nachtaktiv ist, passt der Name Luna sehr gut.

Ist Deine Katze vielleicht eine nachtaktive Luna? © 123rf/skorzewiak

Tipp: Wer einen besonderen Namen für seine Mieze sucht, kann sich auch von japanischen Katzennamen inspirieren lassen.

Schöne mystische Katzennamen für Kater

Aus der Mythologie kann man sich auch für den Namen eines Katers inspirieren lassen. Drei Vorschläge mit einer schönen und zum Katzencharakter passenden Bedeutung werden Dir im Folgenden vorgestellt.

Merlin

Der Name "Merlin" ist vor allem durch den gleichnamigen, sehr mächtigen Zauberer aus dem Sagen-Zyklus zu König Artus bekannt. Merlin, der Zauberer, Barde und Seher ist darin der Berater des Königs. Sein Wesen ist stets zwischen der guten und der bösen Seite hin- und hergerissen, was auch daran liegt, dass Merlin der Sohn einer Nonne und eines Dämons ist. Man kann den walisischen Namen Merlin nicht nur mit "Zauberer", sondern auch mit "Falke", "Düne" oder "Hügel am Meer" übersetzen. Ein Kater mit dem Namen Merlin besitzt auf jeden Fall viel Charme, mit welchem er die Welt um sich herum "verzaubert". Möglicherweise ist sein Verhalten oft undurchschaubar, rätselhaft und mysteriös. Der Name passt auch zu ruhigen und beständigen Katern, deren Fell eventuell sogar grau gefärbt ist.

Merlin wäre z. B. ein passender mystischer Name für einen ruhigen Kater mit einem durchdringenden Blick. © 123rf/masarik512

Loki

Beim Namen "Loki" denken viele wahrscheinlich an den frechen und listigen Bruder des Donnergottes Thor aus den modernen Filmen und Serien. Diese Figuren sind der nordischen Mythologie entnommen. Ursprünglich stammt der Name Loki aus dem Altnordischen und bedeutet übersetzt "der Luftige" oder auch "Luftgott". Der Name wird aber auch gern mit "der Listige" und "der Täuscher" übersetzt, denn laut den Sagen ist Loki ein Gestaltwandler und der Gott des Schabernacks. Lokis Charakter ist unbeständig, heimtückisch, streitsüchtig und illoyal. Er hat stets einen Witz, Trick oder Streich auf Lager. Zwar kann er manchmal lieb, wohltätig und menschenfreundlich sein, hat dabei jedoch stets eigennützige Hintergedanken. Zu einem Kater, der unruhig, frech, wild und vielleicht auch stets streitsüchtig ist, passt der Name Loki ganz wunderbar. Ein passendes äußerliches Merkmal wäre eine schöne und anmutige Gestalt.



Salem

Der Name "Salem" stammt aus dem Arabischen und bedeutet "Frieden". Ein Kater namens Salem kommt auch in den fiktiven Geschichten um eine junge Hexe namens "Sabrina" vor. Darin ist Salem eigentlich ein Hexenmeister, welcher wegen Missbrauchs seiner Kräfte und dem Versuch, die Welt zu unterwerfen, als Strafe im Körper eines schwarzen Katers leben muss. Salem wird als sehr intelligent, aber auch sarkastisch und eher egoistisch dargestellt. Ein Kater namens Salem könnte beispielsweise ein friedvolles und ruhiges Wesen sowie einen unergründlichen Blick besitzen, der die Weisheit von mehr als sieben Katzenleben ausstrahlt.

Zu einem ruhigen Kater mit einer geheimnisvollen Aura passt der Name Salem. © 123RF/wirestock