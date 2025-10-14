Mystische Katzennamen mit besonderer Bedeutung - Inspiriert von Sagen und Legenden
Mythen, Legenden und Erzählungen können eine gute Inspiration für Katzennamen sein. Wer noch auf der Suche nach dem passenden Namen für seine Katze oder seinen Kater ist, sollte also einen Blick auf die TAG24-Vorschläge für mystische Katzennamen werfen.
Mehr Wissenswertes und Tipps für Deine Mieze kannst Du im Katzenratgeber nachlesen.
Bereits in früheren Kulturen wurden Katzen mit überirdischen Kräften, Magie und unnatürlichen Phänomenen in Verbindung gebracht, weshalb sie in vielen Legenden und Sagen eine Rolle spielen. Für Menschen strahlen die Tiere also schon immer Eleganz, Erhabenheit und Weisheit aus.
Auch in der aktuellen Zeit haftet den Fellnasen ein geheimnisvolles und übersinnliches Image an. Wie einst die Ägypter verehren manche Halter ihren Stubentiger schon fast wie eine Gottheit.
Aus diesem Grund ist es naheliegend, der Mieze oder dem Kater passend zum jeweiligen Wesen und Aussehen auch einen mystischen Namen zu geben.
TAG24 hat die besten mystischen Katzennamen herausgesucht. Lasse Dich gern inspirieren und finde die passende Variante für Deine Fellnase.
Katzennamen mit mystischer Bedeutung - weiblich
- Alisa - ein übernatürliches Wesen
- Alma - Seele
- Amina - die Geheimnishüterin
- Artemis - die Jägerin
- Aruna - die Farbe der Morgendämmerung
- Arwen - ein königliches Mädchen
- Aurora - die Morgenröte
- Bastet - die Göttin der Katzen
- Belana - die Mutter des Lichts
- Bellatrix - die Kriegerin
- Ceridwen - die Weiße Zauberin
- Dea - die Göttin
- Delilah - die Verführerin
- Despina - die Herrin
- Enya - Feuer des Lebens
- Faye - Fee
- Freya - die nordische Göttin der Fruchtbarkeit, Liebe und Stärke
- Gaia - die Göttin der Erde
- Galadriel - die edle Frau
- Indira - Schönheit, Glanz
- Iris - die Regenbogen-Göttin
- Kalypso - die Versteckerin, Meernymphe der griechischen Mythologie
- Lirazel - die Göttin der Luft
- Luna - die Göttin des Mondes
- Maya - die indische Göttin der Schöpfung
- Nisha - der Sonnenuntergang
- Nyx - die Nacht
- Pandora - die Allbeschenkte
- Runa - die Geheimnisvolle
- Samira - Göttin der Freude
- Shara - Prinzessin
- Venus - Göttin der Liebe
- Yuna - die Freundliche, die Blühende
Mystische Katzennamen - männlich
- Aidan - Feuer
- Anatol - der Sonnenaufgang
- Angelo - Engel
- Anubis - der Gott der Toten
- Apollo - der Gott der schönen Künste
- Cedric - der Friedliche, der Kampferprobte
- Cozmo - Welt, Ordnung
- Halo - Heiligenschein
- Helios - Sonnengott
- Jaro - Licht in der Nacht
- Kiran - Sonnenschein, Lichtstrahl
- Loki - der Listige, der Täuscher
- Lucius - der bei Tagesanbruch geborene
- Malio - der Widerspenstige
- Merlin - der Falke, der Zauberer
- Morpheus - Gott der Träume
- Orion - der Jäger
- Percival - der Ritter, der Tapfere
- Phoenix - Auferstehung
- Ramses - von Gott geboren
- Sandulf - Wolf
- Salem - Frieden
- Thorin - der Tapfere, der Kämpfer, der Beschützer
Die schönsten weiblichen Katzennamen mit mystischer Bedeutung
Welcher der mystischen Katzennamen passt zu Deiner Mieze? Meist weiß man das schon, wenn man sich die Namen laut vorliest.
Wer noch etwas mehr Inspiration sucht, erfährt die genaue Bedeutung von drei der schönsten mystischen Namen für weibliche Katzen im Folgenden.
Aurora
Die Göttin der Morgenröte wird im Römischen bzw. Lateinischen "Aurora" genannt. Sie ist mit der griechischen Göttin "Eos" gleichzusetzen.
Im mystisch-spirituellen Verständnis gilt die Morgenröte als etwas besonders Schönes. Die Stunde vor Sonnenaufgang symbolisiert Freude, Erwachen, Achtsamkeit und den Neubeginn.
Der Name Aurora passt somit zu leichtfüßigen, anmutigen und besonders schönen Katzen. Enthalten die Fellfarben der Katze auch noch viel Rot, Orange und Gelb, passt sie optisch ebenso perfekt zur Morgenröte.
Freya
Der Name "Freya" ist altnordischen Ursprungs und steht für die Göttin der Fruchtbarkeit, der Liebe, des Frühlings und des Glücks.
In der germanischen und nordischen Mythologie wird Freya auch als die Göttin der kriegerischen Frauen und der Stärke sowie als Lehrerin des Zaubers bezeichnet. Man kann Freya ebenso mit "die Herrin", "die Herrscherin" oder "die Edle" übersetzen.
Hat eine Katze eine besonders liebreizende Erscheinung sowie einen geduldigen, liebevollen und versöhnlichen Charakter, dann passt der Name Freya sehr gut zu ihr.
Luna
Der Name "Luna" kann mit "Mond" oder "Mondgöttin" übersetzt werden. Weitere Varianten sind "Ayuna" oder "Juna" sowie "Lune", "Lunette" und "Lunita", wobei diese auch für "das Licht" oder "die Erleuchtung" stehen können.
Aus spiritueller Sicht ist der Mond eng mit der femininen Energie verbunden. Er symbolisiert die Weiblichkeit, die Mutter und die Kraft der Schöpfung. Auch in der Astrologie spielen die Mondenergie und der Mondzyklus eine große Rolle, da sie das irdische Leben stark beeinflussen.
In der Mythologie kann der Mond aber auch als Symbol für Tod und Auferstehung sowie die geheimnisvolle, ungebändigte, chaotische und unendliche Energie der Natur gelten.
Ist Deine Katze vielleicht eine "Göttin der Nacht"? Zu einer hübschen und zarten Katze, welche eher still, etwas schüchtern und möglicherweise sehr nachtaktiv ist, passt der Name Luna sehr gut.
Tipp: Wer einen besonderen Namen für seine Mieze sucht, kann sich auch von japanischen Katzennamen inspirieren lassen.
Schöne mystische Katzennamen für Kater
Aus der Mythologie kann man sich auch für den Namen eines Katers inspirieren lassen. Drei Vorschläge mit einer schönen und zum Katzencharakter passenden Bedeutung werden Dir im Folgenden vorgestellt.
Merlin
Der Name "Merlin" ist vor allem durch den gleichnamigen, sehr mächtigen Zauberer aus dem Sagen-Zyklus zu König Artus bekannt. Merlin, der Zauberer, Barde und Seher ist darin der Berater des Königs. Sein Wesen ist stets zwischen der guten und der bösen Seite hin- und hergerissen, was auch daran liegt, dass Merlin der Sohn einer Nonne und eines Dämons ist.
Man kann den walisischen Namen Merlin nicht nur mit "Zauberer", sondern auch mit "Falke", "Düne" oder "Hügel am Meer" übersetzen.
Ein Kater mit dem Namen Merlin besitzt auf jeden Fall viel Charme, mit welchem er die Welt um sich herum "verzaubert". Möglicherweise ist sein Verhalten oft undurchschaubar, rätselhaft und mysteriös. Der Name passt auch zu ruhigen und beständigen Katern, deren Fell eventuell sogar grau gefärbt ist.
Loki
Beim Namen "Loki" denken viele wahrscheinlich an den frechen und listigen Bruder des Donnergottes Thor aus den modernen Filmen und Serien. Diese Figuren sind der nordischen Mythologie entnommen.
Ursprünglich stammt der Name Loki aus dem Altnordischen und bedeutet übersetzt "der Luftige" oder auch "Luftgott". Der Name wird aber auch gern mit "der Listige" und "der Täuscher" übersetzt, denn laut den Sagen ist Loki ein Gestaltwandler und der Gott des Schabernacks.
Lokis Charakter ist unbeständig, heimtückisch, streitsüchtig und illoyal. Er hat stets einen Witz, Trick oder Streich auf Lager. Zwar kann er manchmal lieb, wohltätig und menschenfreundlich sein, hat dabei jedoch stets eigennützige Hintergedanken.
Zu einem Kater, der unruhig, frech, wild und vielleicht auch stets streitsüchtig ist, passt der Name Loki ganz wunderbar. Ein passendes äußerliches Merkmal wäre eine schöne und anmutige Gestalt.
Salem
Der Name "Salem" stammt aus dem Arabischen und bedeutet "Frieden".
Ein Kater namens Salem kommt auch in den fiktiven Geschichten um eine junge Hexe namens "Sabrina" vor. Darin ist Salem eigentlich ein Hexenmeister, welcher wegen Missbrauchs seiner Kräfte und dem Versuch, die Welt zu unterwerfen, als Strafe im Körper eines schwarzen Katers leben muss. Salem wird als sehr intelligent, aber auch sarkastisch und eher egoistisch dargestellt.
Ein Kater namens Salem könnte beispielsweise ein friedvolles und ruhiges Wesen sowie einen unergründlichen Blick besitzen, der die Weisheit von mehr als sieben Katzenleben ausstrahlt.
Hast Du einen schönen mystischen Katzennamen für Deine Katze oder Deinen Kater gefunden? Wer noch mehr Ideen braucht, sollte sich mit verschiedenen Sagen, Mythen und Geschichten beschäftigen. Auch Filme oder Serien können bei der Namensgebung der Katze helfen.
