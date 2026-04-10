Bärlauchpesto selber machen: Einfaches Rezept aus nur 4 Zutaten

Lust auf gesundes Frühlingspesto? Dieses einfache Bärlauchpesto gelingt Dir blitzschnell! Der würzige Bärlauch, auch bekannt als „Wilder Knoblauch“, steckt voller gesunder Nährstoffe wie Vitamin C, Eisen, Kalium und Zink und verleiht Deinem Essen eine herrlich aromatische Note. Ideal für Pasta, Pizza, Spargel oder als leckeren Brotaufstrich!

Weitere leckere Rezepte findest Du in der TAG24 Rezeptwelt.