Bärlauch erkennen: Das sind seine giftigen Doppelgänger

Der Frühlingsbote zeigt sich dann vor allem an Waldrändern, in der Nähe von Bächen und schattigen Wiesen. Von März bis Mai begeben sich Fans des wilden Knoblauchs auf die Suche, um ihn zu den verschiedensten Lebensmitteln, wie Pesto oder Bärlauchsuppe, zu verarbeiten.

So gut wie Bärlauch auch schmeckt, so gefährlich kann seine vermeintliche Ernte sein: Der beste Indikator, ob Du wirklich Bärlauch und keine giftigen Doppelgänger gesammelt hast, ist wohl der Geruch der Blätter. In Kombination mit weiteren Indikatoren kann die Differenzierung außerdem erleichtert werden. Bist Du Dir dennoch unsicher, ob Du echten Bärlauch gefunden hast, besteht die Möglichkeit, ihn lieber frisch auf dem Markt zu kaufen, damit schließlich jeder Freude am leckeren gesunden Grün finden kann.