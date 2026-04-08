Können Katzen weinen? Das bedeuten die Tränen von Katzen

Immer wieder sieht man Fotos von weinenden Katzen, die angeblich traurig sind oder Schmerzen haben. Doch können Katzen wirklich weinen?

Von Sonja Hollaender, Clara Danneberg

Beim Blick auf das scheinbar traurige Gesicht ihrer Mieze haben sich Katzeneltern bestimmt schon einmal gefragt, ob Katzen Emotionen wie Trauer so empfinden und zeigen können wie Menschen. Welche Bedeutung es hat, wenn eine Katze Tränen in den Augen hat, erfährst Du in diesem Artikel. Weitere spannende Artikel findest Du unter: Katzenverhalten.

Den meisten Menschen blutet das Herz, wenn sie eine Katze weinen sehen. © unsplash/Iveri MODEBADZE Immer wieder sieht man Fotos von weinenden Katzen. Insbesondere auf Social-Media-Plattformen wie Instagram und TikTok werden Aufnahmen von weinenden Miezen gepostet, die angeblich furchtbar traurig sind. Derartige Bilder werden oft mit den vermeintlich schweren Schicksalen der Tiere untertitelt, welche zahlreiche Menschen zu Tränen rühren. Die Storys, Videos und Insta-Fotos werden geteilt, gelikt und weitergeleitet, was das Zeug hält. Dabei handelt es sich meist tatsächlich um authentische Fotos, die meist nur pures Clickbaiting sind. Häufig wird dabei nicht wahrheitsgemäß aufgeklärt, warum die Katze Tränen vergießt. Was die Tränen einer Katze wirklich bedeuten, erklärt Dir TAG24.

Können Katzen weinen?

Die Antwort ist "Jein". Genau wie der Mensch besitzt auch die Katze Tränendrüsen. Wer ein Bild von einer weinenden Katze sieht, ist also nicht unbedingt auf ein Fake-Foto gestoßen. Aber: Katzen weinen nicht aufgrund einer emotionalen Stimmung im Gegensatz zu Menschen. Um Emotionen auszudrücken, verwenden sie ihre ganz eigene Katzensprache. Es kann also sein, dass die weinende Katze sich im Grunde wohlfühlt, auch wenn sie rein optisch etwas anderes ausdrückt.

Wie merkt man, ob eine Katze weint?

Dass eine Katze weint, erkennt man an Tränenfluss und/oder verklebten Augen. Manche Katzen reiben oder kratzen sich auch vermehrt im Bereich der Augen.

Wer sieht, dass die Katze weint, sollte den Grund für den Augenausfluss ermitteln.

Tränen oder verklebte Augen einer Katze sollte man beim Tierarzt abklären lassen. © 123rf/schan

Katze weint - mögliche Gründe

Wenn Katzen "weinen", steckt meist eine Krankheit dahinter. Das kann von einer Erkältung bis hin zu einer Entzündung im Auge reichen. Wenn das Katzenauge tränt, dann ist es wahrscheinlich gereizt. Mögliche Auslöser sind ein starker Temperaturumschwung, trockene Luft sowie Staub und Sand. Wer also seine Katze weinen sieht, sollte tatsächlich handeln – zwar nicht, weil die Katze gerade seelische Schmerzen durchleidet, sondern weil sie krank sein könnte. Dann heißt es: Ab zum Tierarzt!