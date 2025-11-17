Bauerntopf Rezept nach Omas Art: So gelingt Dir der deftige Klassiker in nur einem Topf

Ein Eintopf für jeden Tag und jedermann – der Bauerntopf mit Hackfleisch, Paprika & Kartoffeln ist schnell und einfach zubereitet. Das Rezept gibt's bei TAG24.

Von Aline Neißner

Nach einem langen Tag möchte man nicht ewig in der Küche stehen – da kommt ein unkompliziertes Gericht wie dieser herzhafte Bauerneintopf genau richtig. Einfach alle Zutaten in einen Topf geben, kurz anbraten, köcheln lassen und schon steht eine sättigende, deftige Mahlzeit auf dem Tisch. Praktisch: Der Eintopf lässt sich wunderbar vorbereiten, schmeckt aufgewärmt fast noch besser und ist ideal für den nächsten Tag. Weitere Rezepte für Suppen und Eintöpfe findest Du bei TAG24.

Herzhafter Bauerntopf Rezept

Um den herzhaften Bauerntopf zu kochen, sollten folgende Küchenutensilien bereitgestellt werden: Schneidebrett

scharfes Messer

großer Kochtopf

Kochlöffel

evtl. Küchenwaage

evtl. Messbecher Der Abwasch nach dem Kochen hält sich bei diesem Rezept deutlich in Grenzen.

Der Bauerntopf mit frischen Zutaten und Gewürzen schmeckt unglaublich lecker und ist schnell zubereitet. © Screenshot/Instagram/teddy.rays.kitchen

Bauerntopf: Zutaten

Die Zutaten reichen für vier Portionen. 800 g Kartoffeln

500 g Hackfleisch (Rind oder gemischt)

300 g Dosen-Tomaten, stückig

3 Paprika

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

600 ml Rinderbrühe (alternativ: Gemüsebrühe)

2 EL Sonnenblumenöl

2 EL Tomatenmark

2 EL Paprikagewürz

1 TL Majoran

1 TL Thymian

Kümmel

Salz

Pfeffer

frische Petersilie

bei Bedarf etwas Schmand

Bauerntopf: Zubereitung

1. Schritt: Zuerst werden die Kartoffeln geschält, mit kaltem Wasser abgespült und in etwa zwei Zentimeter große Würfel geschnitten. Die Paprika vom Kerngehäuse befreien, gründlich waschen und in kleine Stücke schneiden. 2. Schritt: Von der Zwiebel und dem Knoblauch die Schale entfernen, beides klein schneiden bzw. fein hacken. 3. Schritt: In einem großen Topf das Öl erhitzen und die Zwiebel- sowie Knoblauchstückchen darin glasig anschwitzen. Anschließend das Hackfleisch dazugeben und kurz anbraten. Tomatenmark unterrühren sowie die Kartoffel- und Paprikawürfel hinzufügen. Alles gut vermischen. 4. Schritt: Jetzt kann alles mit der Rinderbrühe abgelöscht werden. Die Dosen-Tomaten beimengen. Mit Salz, Thymian und Kümmel würzen und den Bauerntopf für eine halbe Stunde köcheln lassen. Zwischendurch immer wieder umrühren, damit am Boden nichts anbäckt. Bei Bedarf mit etwas Wasser auffüllen. 5. Schritt: Kurz vor Ende der Kochzeit werden noch das Paprikapulver und der Majoran dazugegeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren kann noch ein Löffel Schmand auf den Bauerntopf gegeben und frische, klein geschnittene Petersilie verteilt werden. Dazu passt frisches Baguette oder rustikales Bauernbrot.

Extra-Tipps für einen schmackhaften Bauerntopf