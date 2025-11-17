Adventskalender füllen: Die besten Ideen für Kinder, Männer und Frauen

Adventskalender selber füllen Ideen + originelle Kleinigkeiten für Adventskalender Frauen, Männer & Kinder ☆ last Minute Tipps – DIY auf TAG24!

Von Clara Danneberg

Die Vorfreude auf Weihnachten wird bei Groß und Klein noch gesteigert, wenn sie täglich ein Türchen vom Adventskalender öffnen können. Noch schöner ist es, wenn dieser von den Lieblingsmenschen selbst gestaltet und mit liebevollen Kleinigkeiten gefüllt wurde.

Über einen selbst gefüllten Adventskalender zur Weihnachtszeit freuen sich nicht nur Kinder. © unsplash/Elena Mozhvilo Die Weihnachtszeit steht kurz bevor. Wer seinen Lieben zu dieser Zeit täglich eine Freude machen möchte, kann ihnen ganz leicht einen Adventskalender selber machen, statt einen zu kaufen. Persönliche Adventskalender leiten nicht nur für Kinder die besinnliche Adventszeit ein, sondern auch Jugendliche und Erwachsene freuen sich über ein tägliches Highlight. Egal ob Schokolade, Zitate, Süßigkeiten oder andere Kleinigkeiten, die Möglichkeiten für die 24 Türchen sind grenzenlos. Nicht So entkernst Du einen Granatapfel ohne Sauerei: Mit diesen 3 Tricks gelingt’s Für jene, die noch die eine oder andere Anregung für den Adventskalender brauchen, hat TAG24 die besten Ideen zusammengetragen.

Tipps für das Befüllen des Adventskalenders

Es kommt immer darauf an, für wen der Kalender gedacht ist, deswegen ist es sinnvoll, sich vorher Gedanken zu der Person zu machen, denn nicht jeder braucht oder mag alles. Wichtige Anhaltspunkte für die Füllung der Türchen vom Adventskalender: Körperliche Eigenschaften, z. B. Haarlänge, Tätowierungen, Piercing, mögliche Allergien bezüglich Inhaltsstoffen

Ernährungsweise und Unverträglichkeiten bei Lebensmitteln

persönliche Vorlieben und Angewohnheiten

Hobbys und Interessen

Wünsche und To-Do-Punkte

persönliche Beziehung zur Person, z. B. Vater, Mutter, Kind, Freund, Freundin

Charakter (mag die Person Weihnachten?)

Meinung zu Dekoration, Minimalismus

Platz in der Wohnung oder Haus der Person

Einstellung zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit

eigene finanzielle Möglichkeiten und Zeitaufwand Wichtige Anmerkung: Der Inhalt der Türchen lässt sich eigentlich nicht in "typisch für Mann oder Frau" unterteilen, da die Interessen, Vorlieben und Bedürfnisse von Mensch zu Mensch geschlechtsunabhängig und individuell zu beachten sind. Nicht jede Frau mag z. B. Nagellack und manch ein Mann freut sich auch über ein duftendes Schaumbad. Auch für nicht-binäre Personen könnten passende Ideen unter den Vorschlägen zu finden sein.

Adventskalender selber füllen - Ideen

Ein selbst gemachter Adventskalender bereitet nicht nur täglich Freude, sondern kann auch als eine weihnachtliche Dekoration dienen. © unsplash/Tobias Rademacher Im Handel sind verschiedene Modelle von leeren Adventskalendern zum Füllen erhältlich, welche einen jedoch in Form und Ausführung der Türchen beschränken. Wesentlich flexibler beim Inhalt des Adventskalenders ist man, wenn man den Kalender komplett selber macht. Folgende Materialien eignen sich z. B. für den selbstgemachten Adventskalender:

leere Klopapierrollen

Pappkartons

Verpackungen jeglicher Art

leere Konservendosen

ausgewaschene Joghurtbecher

Streichholzschachteln

Papiertüten

Stoffbeutel

Pack- oder Zeitungspapier

leere Gläser, Dosen mit Schraubverschluss

Kaffee-to-Go-Becher

Blumentöpfe Die Türchen können mit Wäscheklammern an einer Schnur befestigt, dekorativ in der Wohnung aufgestellt oder in einem Regal, einer Kiste oder Etagere als Adventskalender präsentiert werden.

24 Kleinigkeiten für den Adventskalender der Frau

Die Türchen von einem Adventskalender für Frauen können nicht nur mit Kosmetik, sondern mit zahlreichen Kleinigkeiten jeglicher Art gefüllt werden. © 123RF/belchonock Aufgrund der großen Auswahl an Pflegeutensilien, Kosmetikprodukten und Hygieneartikeln für Frauen in den Geschäften sind 24 Türchen schnell gefüllt. Es gibt jedoch noch zahlreiche Alternativen für den Adventskalender für Frauen. Klassische Füllung Adventskalender Frauen: Kosmetikprodukte: Haarkur, Gesichtsmaske, Badesalz, Handcreme, Bodylotion

Make-up: Nagellack, Lippenstift, Lidschatten

Schmuck und Accessoires in der Weihnachtsedition

Tuch, Schal, Handschuhe, Socken

Duftkerze

Weihnachtsdekoration

Kissen, Plüschdecke

Taschenspiegel

Schokolade, Pralinen

Parfümproben Weitere Ideen für den Adventskalender Frauen:

Taschenwärmer, wärmende Schuhsohlen

kleine Wein-, Sekt- oder Champagnerflaschen

Kirschkernkissen, Wärmflasche

Weihnachtstasse

Gutschein für eine Massage (professionell oder privat)

Fusselball für die Handtasche

Chip für Einkaufswagen

Reservierung in einem besonderen Restaurant

Taschenspiegel

Taschenhalter für die Tischkante

Reinigungsmittel oder -tuch für Silberschmuck

Nagelfeile

flauschige Hausschuhe

Gutschein für Mani- oder Pediküre

besondere Strumpfhose

Armband und täglich eine Schmuckperle ("Charms") Für Frauen muss es nicht immer der dem Klischee entsprechende Diamant-Ring, die teure Handtasche oder das neueste Kleid vom Designer sein.

Tipp: Für Paare und Familien kann es entspannter sein, sich in die 24 Felder hinein zuteilen, sodass jeder nur 12 oder weniger Türchen füllen muss.

Adventskalender für Männer

Mit einem speziell auf sie abgestimmten Adventskalender kommen Männer so richtig in Weihnachtsstimmung. © 123RF/facesportrait Einen Adventskalender für Männer zu füllen ist ebenso nicht schwer, denn die Angebote und Möglichkeiten sind zahlreich vorhanden. Klassische Füllung Adventskalender für Männer: Boxershorts (Weihnachtsedition)

Socken (Weihnachtsedition)

Schlips, Fliege (Weihnachtsedition)

Pflegeprodukte für Männer z. B. Bartpflege, Aftershave



Rasierer

Bier Weitere Ideen für Adventskalender Männer: Rubbellos, Lottoschein



Whisky, Schnaps, Rum oder andere Spirituose

Bierglas oder Ähnliches

Eiswürfelform

Codes für Online-Spiele z. B. FIFA Points

Zubehör für das Hobby z. B. Angeln, Joggen, Modellbau

Barbecue Zubehör

Karabiner als Schlüsselanhänger

ausgefallener Flaschenöffner

Gutschein für eine Autowäsche

Merchandise vom Lieblingssportverein oder der Lieblingsband



Flachmann

hochwertiges Feuerzeug

Werkzeug

USB-Stick

Handy-Ladekabel

PC-Tastatur Reinigung, PC-Bildschirmputztuch

Schmuck für Männer z. B. Piercing, Tunnel, Kette, Ring

Zubehör für das Auto z. B. Handy-Halterung, Scheibenkratzer

Pokémon-Karten

Gutschein für einen gemeinsamen Einkauf z. B. von einem hochwertigen Hemd Ein Mann, der etwa gerne joggt, freut sich vielleicht über neue Laufsocken, eine praktische Trinkflasche, Proteinriegel, Laufgürtel für das Handy oder auch ausgefallene Schnürsenkel für die Laufschuhe. Das Zubehör für das Hobby suggeriert ebenso, dass jede Seite des Mannes akzeptiert und geschätzt wird, wobei es nicht immer große Geschenke sein müssen. Wie bei vielen Dingen Leben zählt auch bei den Türchen vom Adventskalender der Gedanke, welcher dahinter steckt. Eine einfache Variante vom Adventskalender für alle Biertrinker ist ein Bierkasten für 24 Flaschen, gefüllt mit dem Lieblingsbier oder gemischten Biersorten, wobei die Flaschen jeweils mit einer Nummer auf dem Kronkorken versehen werden.

Adventskalender für Kinder

Ein Adventskalender für Kinder aus leeren und dekorierten Klopapierrollen kann alle Jahre wiederverwendet werden. © 123RF/coboflupi Neben Spielsachen, Plüschtieren, Süßigkeiten, Schreibutensilien und Dekoration für das Kinderzimmer bereiten gemeinsame Aktivitäten Kinder meist große Freude. Ideen für gemeinsame Kindheitserlebnisse: Plätzchenbacken

Märchenstunde

Bastelrunde

Rätselspaß

Filmabend

Schlittschuh laufen

Weihnachtslieder Singen

Kinderzimmer schmücken Wenn sich die Eltern trotz Weihnachtsstress Zeit für ihre Kinder nehmen, hat das einen größeren Effekt als der Riegel aus Schokolade. Ein selbst gemachter Adventskalender, gefüllt mit kleinen Leckereien und weihnachtlichen Überraschungen, macht die Weihnachtszeit für Kinder unvergesslich.

Wenn Du noch Inspiration zum Basteln brauchst, dann findest Du diese unter "3 kindgerechte Ideen zum Adventskalender selber basteln aus Klorollen".

Weitere Ideen für den Inhalt der Adventskalendertürchen

Wer es minimalistisch mag, kann einen Adventskalender machen, welcher nur die vier Advente berücksichtigt. Möglich wäre es z. B. an den Adventssonntagen jeweils ein größeres Geschenk z. B. ein guter Wein als Kerze verpackt herauszusuchen.

Ein Adventskalender kann ebenso neuen Schwung in die Beziehung bringen, wenn sich hinter einem oder mehreren Türchen ein erotisches Spielzeug oder Abenteuer verbirgt. Erneute zwischenmenschliche und körperliche Spannung kann jedoch auch durch so etwas wie einen Gutschein für eine Stunde im Paartanz erzeugt werden. Weitere Ideen für die Türchen vom Adventskalender: Handdesinfektionsmittel

Lesezeichen

selbstgemachte Marmelade und andere Aufstriche

verschiedene Sorten von Kaffee oder Tee

besonderer Sirup für Kaffee

Pralinen, Schokolade oder Ähnliches aus einem Delikatessengeschäft

Spende an einen wohltätigen Zweck oder Geschenke mit einem wohltätigen Hintergrund

Backmischung im Glas für Kuchen oder Kekse

Set mit Zutaten für heiße Schokolade, Feuerzangenbowle oder Glühwein

Set oder Utensilien zum Mixen von Cocktails

scharfe Soße, herzhafte Aufstriche, besondere Dressing oder Öle

Zubehör für das Haustier

Keksausstechform oder andere Backutensilien

personalisiertes Puzzle mit 24 Teilen

Dekoration für den Weihnachtsbaum oder Strauch

Materialien zum Zeichnen und Malen

Popsocket für das Handy

Schlüsselfinder

Glücksbringer

Gutscheine für gemeinsame Erlebnisse

Brillenputztuch, Brillenetui

Spiele im Mini-Format für Urlaube und Reisen

Magnete, Pins

Schlüsselanhänger z. B. mit Foto Sehr schön sind auch Adventskalender zu einem Thema wie die Lieblingsserie, Film- oder Buchreihe. Beim Inhalt des Adventskalenders sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt.



Tipp: Man muss beim Einkauf für den Adventskalender nicht stressen, denn am ersten Dezember braucht man noch nicht den Inhalt für alle 24 Türchen, wenn man im Advent die Möglichkeit hat, den Rest des Kalenders zu überreichen oder zu füllen.

Beobachte Dein Gegenüber genau, um Ideen für den Adventskalender zu bekommen. © unsplash/Jan Romero

Originelle Adventskalender

Kleine Geschenke und Leckereien sind sicherlich für viele eine Freude. Wer es jedoch etwas persönlicher mag, kann den Adventskalender individueller gestalten.

Persönliche Botschaften

Manchmal reicht es schon einfach mal "Danke" zu sagen oder den eigenen Gefühlen gegenüber z. B. Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Freund oder Freundin Ausdruck zu verleihen. Wie wäre es mit 24 Botschaften, die Liebe, Stolz, Dankbarkeit und Wertschätzung zeigen? Nicht jeder ist sich darüber im Klaren, wie wichtig man für andere ist und welche Rolle man in deren Leben innehat.

Originell ist der Adventskalender, wenn sich persönliche Botschaften hinter jedem Türchen verbergen, die auch nicht unbedingt schon mit dem 24. Dezember enden müssen. © 123RF/elenaru

Foto-Adventskalender

Sehr persönlich ist auch ein Fotoalbum mit 24 Bildern, die schöne Momente und Erinnerungen zeigen. Sehr gut eignet sich ein Fotoalbum zum Einstecken, wo man die Bilder noch mit der Nummer des Türchens verdecken kann. Alternativ kann man zwei Seiten mit einem lösbaren Band fixieren.

Adventskalender für Hobbyköche

Wer gerne kocht, freut sich auch über ein persönliches Kochbuch mit 24 Rezepten. Noch raffinierter wird es, wenn das Türchen ausgefallene Gewürze oder andere Zutaten für das jeweilige Rezept enthält.

Fülle den Adventskalender passend zu den Interessen des Empfängers. © Unsplash/freestocks

Sportlich durch den Advent

Anstatt sich mehr Sport, Bewegung oder Ähnliches erst als Vorsatz für das neue Jahr vorzunehmen, kann man das Ganze auch schon mit dem Adventskalender in Angriff nehmen. Ein Kalender mit 24 Sportaufgaben, Yogaübungen, Anregungen oder Herausforderungen bringt Abwechslung in die Adventszeit. Das kann auch etwas sein, was die Person eigentlich schon immer mal machen sollte, sich aber nicht traut z. B. "Frag den netten Verkäufer beim Bäcker nach seiner Telefonnummer".



Digitaler Adventskalender

Ein Adventskalender in Form einer liebevollen Textnachricht auf dem Handy zaubert die Lieben täglich ein Lächeln ins Gesicht. © 123RF/fizkes Um einen Adventskalender selber zu machen, kann man auch die technischen Möglichkeiten für sich nutzen. Vor allem, wenn man sich nicht dem üblichen Konsum und der Müllproduktion zur Adventszeit anschließen möchte, ist eine digitale Variante von einem Adventskalender empfehlenswert. Ein weiterer Vorteil ist, dass digitale Kalender keinen Platz in den Räumlichkeiten besetzen. Das bedeutet keinesfalls, dass diese Form weniger persönlich und liebevoll gestaltet ist. Eine Variante wäre eine Adventsplaylist mit 24 Weihnachtsliedern, die entweder auf eine CD gebrannt, per USB-Stick überreicht oder täglich als Link für eine Musikplattform geschickt werden können. Man könnte auch eine Art Hörbuch mit 24 Kapiteln aufnehmen, wo man entweder eine weihnachtliche Erzählung unterteilt oder täglich eine kurze Geschichte vorliest. 24 gefühlvolle Textnachrichten, Bilder, Karikaturen, Witze oder kurze Fakten zu Weihnachten, die per WhatsApp, Sprachnachricht oder SMS täglich geschickt werden, eignen sich auch als persönlicher digitaler Adventskalender. Bei manchen Nachrichtendiensten kann man direkt Gruppen anliegen, die mit entsprechenden Namen und Gruppenbild ein modernes Äquivalent zum herkömmlichen Adventskalender darstellen.

Adventskalender für alle Weihnachtsmuffel

Ein selbst gemachter Adventskalender mit kreativen Ideen kann allen Weihnachtsmuffeln die Adventszeit erträglicher machen. © 123RF/miszaqq Nicht jeder mag die Weihnachtszeit, was ganz unterschiedliche Gründe haben kann z. B. der Stress, die übertriebene Fröhlichkeit, die bunte Dekoration oder die nervige Weihnachtsmusik. Möchte man einer solchen Person die Weihnachtszeit etwas vereinfachen oder ein wenig Humor in die Sache bringen, kann man einen Adventskalender der etwas anderen Art gestalten. Folgend ein paar Ideen, die am besten in einem schlichten und nicht weihnachtlichen Kalender verschenkt werden. Ideen für den Adventskalender für alle Weihnachtsmuffel: Vetorecht bei Weihnachtsfilmen

Vetorecht bei Weihnachtsdekoration an bestimmten Stellen

Playlist mit nicht weihnachtlichen Liedern

Ohrstöpsel oder Kopfhörer gegen die Weihnachtsmusik

Sonnenbrille zum Schutz gegen Weihnachtslichter und den Glitzer

schicke Kleidung und Accessoires ohne weihnachtlichen Bezug

Herzhafte Snacks und Leckereien

Gutschein für einen Film, ein Restaurant und eine Aktivität nach Wunsch

Kaugummi gegen den süßen Geschmack von Plätzchen und Glühwein

Energie-Drinks gegen die Langeweile und Anstrengung in der Weihnachtszeit

Stressball gegen den Weihnachtsstress

Mundschutz gegen das aufgesetzte Lächeln

Lieblingsgetränk oder Spirituose zum Ertragen der Weihnachtsstimmung

Kerzenlöscher für die Adventslichter Außerdem kann man bei der Beschriftung der Türchen vom Adventskalender bei jeder Zahl anmerken, dass die Weihnachtszeit nur noch so viele Tage auszuhalten ist und Weihnachten danach endlich vorbei ist.

