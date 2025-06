Couscous Salat für den Sommer: Das Rezept ist so einfach und so lecker!

Neben seinem leckeren Geschmack beinhaltet Couscous Selen, ein Spurenelement, welches das Immunsystem stärken soll, außerdem ist er reich an B-Vitaminen. Mit vielen Ballaststoffen und weniger Kalorien als beispielsweise Nudeln oder Reis kann man ihn, gerade als Couscous-Salat zubereitet, bedenkenlos genießen. Du kannst den Salat außerdem durch die Einfachheit in der Zubereitung und die Zugabe verschiedener Zutaten immer wieder neu erfinden!

1. Schritt: Zum Dünsten des Couscous hast Du zwei Optionen. Nutzt man Gemüsefond, sollte man diesen erst in einem Topf aufkochen. Gib den Couscous in eine Schüssel und dann den aufgekochten Fond darüber. Bei der Verwendung von Instant-Gemüsebrühe wird ein halber Liter Wasser in den Wasserkocher gegeben, das Wasser aufgekocht und gemeinsam mit der Brühe in die Schüssel mit dem Couscous gegeben. Bedecke die Schüssel und lasse alles für ca. 10 Minuten ziehen.



2. Schritt: Wasche währenddessen das Gemüse und schneide es klein.



3. Schritt: Ist der Couscous aufgequollen, sollte er etwas mit einer Gabel aufgelockert werden. Alle Zutaten für das Dressing in einer kleinen Schüssel vermischen und zum Couscous geben.



4. Schritt: Gemüse hinzufügen und gründlich vermengen. Noch einmal abschmecken. Nun ist der Salat bereit zum Servieren.

Im Kühlschrank bleibt Couscous-Salat für mindestens zwei Tage frisch.