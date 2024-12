Dein Kartoffelsalat ist zu fest oder zu trocken: Mit diesen 4 einfachen Geheimtipps gelingt er garantiert

Für einen guten Kartoffelsalat, egal ob warm oder kalt serviert, braucht es eine festkochende Sorte. Sie behalten ihre Form, und so wird der Salat am Ende nicht matschig. Schließlich sollen die Würfel bzw. Scheiben ja auch noch als solche zu erkennen sein.

Die Schichten aus Essigbrühe und dünnen Kartoffelscheiben machen den fertigen schwäbischen Kartoffelsalat besonders sämig. © 123RF/bernjuer

Ein weiterer Trick ist es, den Kartoffelsalat auf schwäbische Art zuzubereiten. Dabei wir für ein Kilogramm Kartoffeln eine Mischung aus einer fein gehackten Zwiebel, 400 Milliliter Gemüsebrühe und sechs Esslöffeln Weinessig verwendet.

Die Kartoffel werden nach dem Kochen geschält, wobei sie noch warm sind. Dann gibt man etwas Essigbrühe in eine große Schüssel, sodass der Boden bedeckt ist. Anschließend wird ein kleiner Teil der Kartoffeln in dünne Scheiben in die Schüssel gehobelt oder geschnitten. Nun bedeckt man diese mit Essigbrühe und hobelt erneut Kartoffel darüber. Die Schichten zwischendrin nicht verrühren! Die beiden Schritte werden so lange abwechselnd gemacht, bis die Kartoffeln alle sind.

Zum Schluss wird etwas Sonnenblumenöl über den Salat gegeben. Dann kann der Salat gewürzt und alles vorsichtig vermengt werden.

Die schwäbische Methode macht den Kartoffelsalat sehr cremig und dickflüssig.