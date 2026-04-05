Eiersalat-Rezept: Einfach, schnell und klassisch

Ob zum Frühstück, Brunch oder als Snack für zwischendurch: Eiersalat geht immer. Ein einfaches Eiersalat-Rezept gehört in jede Küche. So leicht und schnell ist die Zubereitung.

Wem ein Eiersalat-Rezept mit Mayonnaise zu kalorienreich ist, darf gern auf die Alternative Joghurt bzw. Joghurt Salatcreme zurückgreifen.

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