Eiersalat-Rezept: Einfach, schnell und klassisch

Eiersalat: einfaches Rezept mit wenigen Zutaten ✓ klassisch ✓ mit Mayonnaise oder Salatcreme ✓ Eiersalat schnell zubereitet - jetzt bei TAG24!

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Ob zum Frühstück, Brunch oder als Snack für zwischendurch: Eiersalat geht immer. Ein einfaches Eiersalat-Rezept gehört in jede Küche. So leicht und schnell ist die Zubereitung.

Wem ein Eiersalat-Rezept mit Mayonnaise zu kalorienreich ist, darf gern auf die Alternative Joghurt bzw. Joghurt Salatcreme zurückgreifen.

Weitere leckere Ideen und tolle Rezepte mit Eiern findest Du in der TAG24 Rezeptwelt.

Inhaltsverzeichnis

Rezept: Eiersalat selber machen

Glutenfrei Vegetarisch
Eiersalat mit Mayonnaise & Senf

Vorbereitungszeit

10 Min.

Kochzeit/Backzeit

10 Min.

Gesamtzeit

20 Min.

Menge

3 Portion(en)

Zutaten

  • 5 Eier
  • 3 EL Joghurt Salatcreme oder Mayonnaise
  • 0,5 TL Senf
  • 1 TL Schnittlauch
  • etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung

Schritt 1

Die Eier ungefähr 8 Minuten in einem Topf mit Wasser hart kochen, danach mit kaltem Wasser abschrecken, abkühlen lassen und pellen.

Schritt 2

Die Eier halbieren und das Eigelb mit dem Löffel herauslösen und in eine Schüssel geben. Das hartgekochte Eiweiß klein schneiden.

Schritt 3

Zum zerdrückten Eigelb werden drei Esslöffel (oder nach Geschmack auch mehr) Joghurt Salatcreme und 0,5 TL Senf gegeben. Salz, ein wenig Pfeffer und Paprikapulver hinzu, zum guten Schluss noch ein wenig Schnittlauch unterheben und fertig ist der Eiersalat. Wenn genug Zeit vorhanden ist, darf der Salat gerne noch im Kühlschrank eine Stunde durchziehen. Danach noch einmal final mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp: Wer ein wenig Süße hineinbringen möchte, schneidet ein bis zwei Apfelstücken klein und gibt ihn zum Salat. Für eine exotische Note sorgt eine Prise Curry. Und wer kein Fan von Schnittlauch ist, kann auch Eiersalat selber machen und mit einer Handvoll Frühlingszwiebeln oder Kresse optisch aufpeppen.

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Eiersalat ist auf Brot oder Brötchen, als Dip beim Grillen oder als kleine Zwischenmahlzeit perfekt geeignet.
Eiersalat ist auf Brot oder Brötchen, als Dip beim Grillen oder als kleine Zwischenmahlzeit perfekt geeignet.  © Imago / Westend61

Wie lange ist Eiersalat haltbar?

Nach Möglichkeit sollte Eiersalat noch am selben Tag verputzt werden. Gut gekühlt hält er sich auch ein bis zwei Tage im Kühlschrank frisch. Da selbst gemachte Mayonnaise mit rohen Eiern hergestellt wird, gilt es, diesen Eiersalat möglichst schnell aufzubrauchen.

TAG24 wünscht guten Appetit.

Wie findest Du das Rezept?

Titelfoto: 123rf/bhofack2

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