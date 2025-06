Fruchtige Erdbeermarmelade: Diese 3 Zutaten machen sie unglaublich lecker

Tipp : In der selbst gemachten Erdbeermarmelade freuen sie sich besonders über eine saure Komponente wie Zitrone, Limette oder Rhabarber. Auch ein Hauch Vanille kann der Marmelade den ganz besonderen Kick verleihen.

1. Schritt: Als Erstes werden die Erdbeeren gewaschen, entstielt, in kleine Stücke geschnitten und in einen großen Topf gegeben. Den Saft der Zitrone auspressen, in den Topf geben und zusammen mit der Packung Gelierzucker gut verrühren. Jetzt dürfen die Erdbeeren erst mal eine Stunde durchziehen, bis sie Saft lassen.

2. Schritt: In der Zwischenzeit gilt es, die Marmeladengläser gründlich in ausreichend Wasser abzukochen, um ein keimfreies, lange haltbares Produkt zu bekommen.

3. Schritt: Stelle den Topf auf den Herd und erhitze die Erdbeermasse. Drei bis fünf Minuten dürfen die Erdbeeren gern köcheln. Wer die Erdbeermarmelade ohne Stücke, bringt kurz den Pürierstab zum Einsatz. Den Schaum mit einer Kelle abschöpfen.

4. Schritt: Gelierprobe. Man nehme einen Löffel Erdbeermarmelade und gebe ihn auf einen kleinen Teller, der zuvor im Kühlschrank gekühlt wurde. Ist die Marmelade fest geworden und verläuft nicht, hat sie die Gelierprobe bestanden. Jetzt darf der heiße Inhalt des Topfes mithilfe eines Trichters sauber in die vorbereiteten Gläser gefüllt werden. Ist die Marmelade bei der Gelierprobe noch zu flüssig, darf sie noch ein bis zwei Minuten weiterkochen.

5. Schritt: Sollte doch einmal etwas daneben gehen, den Glasrand unbedingt mit einem sauberen Geschirrtuch reinigen und nicht mit den Händen das sterilisierte Glas wieder verunreinigen. Die Gläser gut verschließen und auf dem Kopf stehend auskühlen lassen.

Gut zu wissen: In gut verschlossenen Gläsern entsteht ein Unterdruck, der Deine Erdbeermarmelade haltbar macht.