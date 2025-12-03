Ist die Schale von Ingwer giftig?
Ein heißer Tee mit Ingwer sorgt für ein wohlig warmes Gefühl. Doch muss man Ingwer schälen für Tee, Ingwershots oder Suppen? Im TAG24 Küchenwissen findest Du die Antwort.
Die Wunderknolle gilt nicht nur in Asien als Heilmittel. Auch hierzulande gilt Ingwer als Superfood und begeistert vor allem als Ingwertee in der Erkältungszeit.
Ingwer schenkt uns Wärme und kurbelt den Kreislauf und die Verdauung an. Auch bei Übelkeit und Migräne soll sie ihre heilsame Wirkung entfalten. In der Küche zaubert die hellbraune Knolle mit ihrer scharf-würzigen Note in viele Suppen das gewisse Extra an Geschmack.
Gilt es nur noch eine Frage zu klären: Ingwer schälen oder nicht?
Wer auf Bio-Qualität setzt, braucht die Wurzel bei der Zubereitung von Tee oder Ingwerwasser nicht zu schälen. Das schützt auch die kostbaren Inhaltsstoffe. Die Schale der Knolle ist also prinzipiell genießbar. Trotzdem ist es empfehlenswert, die Wurzel vor dem Verzehr gründlich abzuwaschen.
Dann ist Ingwer schälen angebracht
Wer eine Ingwerknolle aus konventionellem Anbau vor sich hat oder eine feine asiatische Suppe zubereiten möchte, kann den Ingwer schälen. Angebracht ist das auch bei einer älteren Wurzel mit vertrockneter Schale. Umso älter der Ingwer umso holziger wird er.
Für die Zubereitung eines Ingwershots bietet es sich ebenfalls an, die Knolle zu schälen und anschließend klein zu schneiden.
Ingwer schälen ist so einfach
Wer Sorge hat, mit einem scharfen Messer zu viel der braunen Schale abzuschneiden, greift einfach zum Sparschäler oder zum kleinen Teelöffel. Mit der Teelöffel-Kante lässt sich die Schale der Wurzel ganz einfach abkratzen, das gelingt sogar schon kleinen Kinderhänden.
Das gilt auch für die etwas kniffeligen Stellen der Ingwerwurzel, denn die Auswüchse lassen sich manchmal nicht so leicht von der Schale befreien. Hier kann neben einem Teelöffel auch ein Zestenreißer zum Einsatz kommen.
Gibt es die Möglichkeit Ingwer in der Küche zu verwenden, der frisch und frei von Pestiziden ist, muss man Ingwer nicht schälen.
Titelfoto: 123RF/liudmilachernetska