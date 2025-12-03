Ist die Schale von Ingwer giftig?

Ein heißer Tee mit Ingwer sorgt für ein wohlig warmes Gefühl. Doch muss man Ingwer schälen für Tee, Ingwershots oder Suppen? Im TAG24 Küchenwissen findest Du die Antwort.

Für einen frischen Ingwertee muss die Wurzel meist nicht extra geschält werden. © 123RF/liudmilachernetska

Die Wunderknolle gilt nicht nur in Asien als Heilmittel. Auch hierzulande gilt Ingwer als Superfood und begeistert vor allem als Ingwertee in der Erkältungszeit.

Ingwer schenkt uns Wärme und kurbelt den Kreislauf und die Verdauung an. Auch bei Übelkeit und Migräne soll sie ihre heilsame Wirkung entfalten. In der Küche zaubert die hellbraune Knolle mit ihrer scharf-würzigen Note in viele Suppen das gewisse Extra an Geschmack.

Gilt es nur noch eine Frage zu klären: Ingwer schälen oder nicht?

Wer auf Bio-Qualität setzt, braucht die Wurzel bei der Zubereitung von Tee oder Ingwerwasser nicht zu schälen. Das schützt auch die kostbaren Inhaltsstoffe. Die Schale der Knolle ist also prinzipiell genießbar. Trotzdem ist es empfehlenswert, die Wurzel vor dem Verzehr gründlich abzuwaschen.

