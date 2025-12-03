Vanillekipferl werden mit diesen Geheimtipps besonders lecker

Vanillekipferl Rezept | Mit diesen 5 Tipps kann jeder die perfekten Vanillekipferl selber backen. Das gilt es bei der Teigzubereitung zu beachten.

Von Nadja Kocsis

Vanillekipferl verzaubern den Gaumen und bringen schon durch ihren Duft eine einzigartige Weihnachtsstimmung in die eigenen vier Wände. Mit diesem Vanillekipferl Rezept kannst Du sofort loslegen. Die besten Vanillekipferl-Rezepte verzichten auf die Zugabe von Eiweiß, um die perfekte Konsistenz beim Backen zu erzielen. Wer also zartschmelzende Kipferl backen möchte, sollte die Eier trennen und nur das Eigelb verwenden. Weitere weihnachtliche Köstlichkeiten – herzhaft oder süß – findest Du unter Weihnachtsrezepte.

Vanillekipferl Rezept

Geheimtipp für perfekte Vanillekipferl: Einen besonderen Geschmack bekommen die Vanillekipferl, wenn Du sie in Vanillezucker anstatt in Puderzucker wälzt.

Die Mengenangaben im Vanillekipferl-Rezept müssen genau beachtet werden. © 123RF/ Natasha Breen

Vanillekipferl: Zutaten

500 g Mehl

400 g kalte Butter (in Flöckchen)

250 g gemahlene Mandeln

150 g Zucker

1 Eigelb

2 Vanilleschoten (das Mark herauskratzen)

100 g Puderzucker zum Dekorieren

Vanillekipferl: Zubereitung

1. Schritt: Alle Zutaten (bis auf den Puderzucker) werden miteinander vermengt, bis ein glatter Teig entsteht. 2. Schritt: Der Teig wird in eine Frischhaltefolie oder ein Bienenwachstuch gewickelt und darf für mindestens eine Stunde im Kühlschrank erkalten. 3. Schritt: Ein Stück des Teiges abteilen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einer ungefähr vier Zentimeter (im Durchmesser) dicken Rolle rollen. Von der Rolle ein bis zwei Zentimeter große Stücke abschneiden und die Scheiben zu einem Halbmond formen. 4. Schritt: Nun sehr dicht auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und bei 175 Grad (Umluft) zehn bis 15 Minuten in den Ofen schieben. 5. Schritt: Die fertigen Kipferl herausnehmen und einige Minuten auskühlen lassen. Wenn sie noch leicht warm sind, mithilfe eines Siebs mit Puderzucker bestreuen. So hält er am besten.

Tipp: Wichtig ist, die Vanillekipferl erst ein wenig abkühlen zu lassen, damit sie beim Anheben nicht brechen.

Die fertig gebackenen Vanillekipferl sollten auf einem Rost vollständig auskühlen dürfen, damit sie nicht nachbacken. © 123rf.com/Marina Pokupcic

