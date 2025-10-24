Kürbismarmelade selber machen: Schnelles Rezept mit Orangensaft

Schnelles Rezept für leckere Kürbismarmelade mit wenig Zutaten | Zubereitung | Tipps für den besonderen Geschmack gibt's bei TAG24.

Von Clara Danneberg

Hast Du schon Kürbismarmelade auf dem Frühstücksbrötchen gekostet? Kürbis ist viel mehr als Suppe und Dekoration an Halloween. Um ihn schnell zu süßer Marmelade zu verarbeiten, brauchst Du nur eine Handvoll Zutaten.

In unseren Marmeladen Rezepten kannst Du Dir noch weitere Ideen zum Haltbarmachen von Obst und Gemüse holen.

Inhaltsverzeichnis

Fruchtige Kürbismarmelade mit Orangensaft: Rezept

Wer süße Aufstriche mag und offen für neue Geschmackserlebnisse ist, für den ist die Kürbismarmelade mit Orangensaft genau das Richtige.

Die Menge ergibt circa drei Gläser à 300 Milliliter, welche drei Monate haltbar sind. Wie Du Einmachgläser sterilisieren kannst, erklärt Dir TAG24.

Kürbismarmelade mit Orangensaft schmeckt pur auf der Brotscheibe oder in Kombination mit Käse besonders gut.
Kürbismarmelade mit Orangensaft schmeckt pur auf der Brotscheibe oder in Kombination mit Käse besonders gut.  © 123RF/julijadm

Kürbismarmelade: Zutaten

  • 650 g Kürbisfruchtfleisch
  • 350 ml Orangensaft (frisch gepresst)
  • 4 EL Zitronensaft (frisch gepresst)
  • 500 g Gelierzucker (2:1)

Kürbismarmelade: Zubereitung

Schritt 1: Die Gläser samt Deckel solltest Du vorab im kochenden Wasser sterilisieren.

Schritt 2: Das Kürbisfruchtfleisch in kleine Würfel schneiden und zusammen mit dem Orangensaft aufkochen und etwa 10 Minuten lang bei mittlerer Hitze köcheln lassen.

Schritt 3: Die Kürbis-Orangen-Masse fein pürieren und den Zitronensaft sowie den Gelierzucker untermischen. Das Ganze unter ständigem Rühren für drei Minuten bei starker Hitze sprudelnd aufkochen. Eventuell den Schaum abschöpfen.

Schritt 4: Die Marmelade vom Herd nehmen und in die vorbereiteten Gläser abfüllen. Damit der Deckel anzieht, die verschlossenen Gläser kopfüber auf ein Tuch stellen und abkühlen lassen.

Die Kürbismarmelade mit Orangensaft schmeckt säuerlich-süß.
Die Kürbismarmelade mit Orangensaft schmeckt säuerlich-süß.  © 123RF/Oleksandra Naumenko
Diese 3 Geheimtipps peppen jede langweilige Kürbissuppe auf Diese 3 Geheimtipps peppen jede langweilige Kürbissuppe auf
Pflaumenmus selber machen - große Mengen Pflaumen einfach verarbeiten Pflaumenmus selber machen - große Mengen Pflaumen einfach verarbeiten
Aprikosenmarmelade mit Vanille: Dieses Rezept musst Du probieren! Aprikosenmarmelade mit Vanille: Dieses Rezept musst Du probieren!
So einfach machst Du fruchtige Brombeermarmelade mit nur drei Zutaten So einfach machst Du fruchtige Brombeermarmelade mit nur drei Zutaten

Kürbismarmelade Rezept: Drei Tipps für den besonderen Geschmack

Die Kürbismarmelade schmeckt durch die Zugabe von Gewürzen und weiteren Zutaten besonders aromatisch.
Die Kürbismarmelade schmeckt durch die Zugabe von Gewürzen und weiteren Zutaten besonders aromatisch.  © Unsplash/sheri silver

Wer den Geschmack der Kürbismarmelade noch verfeinern möchte, sollte die folgenden Tipps probieren.

1. Tipp: Die verwendete Kürbis-Sorte sollte möglichst aromatisch sein wie Hokkaido-Kürbis oder Muskat-Kürbis.

2. Tipp: Durch Gewürze wie Vanille, Zimt, Ingwer oder Sternanis lässt sich die Marmelade geschmacklich variieren.

Luftiger Pizzateig: Mit diesen 6 Tipps wird der Pizzaboden richtig locker
Nicht Luftiger Pizzateig: Mit diesen 6 Tipps wird der Pizzaboden richtig locker

3. Tipp: Besonders fruchtig schmeckt die Marmelade, wenn als weitere Zutat noch ein paar Äpfel verarbeitet werden. Für diese Varianten ist Gelierzucker mit dem Verhältnis 3:1 besser geeignet.

Weitere leckere Rezepte mit Kürbis findest Du bei TAG24.

TAG24 wünscht guten Appetit!

Titelfoto: 123RF/julijadm

Mehr zum Thema: