Kürbismarmelade selber machen: Schnelles Rezept mit Orangensaft

Von Clara Danneberg

Hast Du schon Kürbismarmelade auf dem Frühstücksbrötchen gekostet? Kürbis ist viel mehr als Suppe und Dekoration an Halloween. Um ihn schnell zu süßer Marmelade zu verarbeiten, brauchst Du nur eine Handvoll Zutaten. In unseren Marmeladen Rezepten kannst Du Dir noch weitere Ideen zum Haltbarmachen von Obst und Gemüse holen.

Fruchtige Kürbismarmelade mit Orangensaft: Rezept

Wer süße Aufstriche mag und offen für neue Geschmackserlebnisse ist, für den ist die Kürbismarmelade mit Orangensaft genau das Richtige. Die Menge ergibt circa drei Gläser à 300 Milliliter, welche drei Monate haltbar sind. Wie Du Einmachgläser sterilisieren kannst, erklärt Dir TAG24.

Kürbismarmelade mit Orangensaft schmeckt pur auf der Brotscheibe oder in Kombination mit Käse besonders gut. © 123RF/julijadm

Kürbismarmelade: Zutaten

650 g Kürbisfruchtfleisch

350 ml Orangensaft (frisch gepresst)

4 EL Zitronensaft (frisch gepresst)

500 g Gelierzucker (2:1)

Kürbismarmelade: Zubereitung

Schritt 1: Die Gläser samt Deckel solltest Du vorab im kochenden Wasser sterilisieren. Schritt 2: Das Kürbisfruchtfleisch in kleine Würfel schneiden und zusammen mit dem Orangensaft aufkochen und etwa 10 Minuten lang bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Schritt 3: Die Kürbis-Orangen-Masse fein pürieren und den Zitronensaft sowie den Gelierzucker untermischen. Das Ganze unter ständigem Rühren für drei Minuten bei starker Hitze sprudelnd aufkochen. Eventuell den Schaum abschöpfen. Schritt 4: Die Marmelade vom Herd nehmen und in die vorbereiteten Gläser abfüllen. Damit der Deckel anzieht, die verschlossenen Gläser kopfüber auf ein Tuch stellen und abkühlen lassen.

Die Kürbismarmelade mit Orangensaft schmeckt säuerlich-süß. © 123RF/Oleksandra Naumenko

Kürbismarmelade Rezept: Drei Tipps für den besonderen Geschmack