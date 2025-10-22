Weiße Flecken auf Käse? Hier erfährst Du, ob es sich um Schimmel oder Salzkristalle handelt

Ist das Salz am Käserand oder giftiger Schimmel? Wer weiße Punkte auf dem Käse findet, sollte genau hinschauen. Tipps zum Thema jetzt auf TAG24.

Von Sonja Hollaender

Ein weißer Rand oder weiße Punkte auf dem Käse? Viele Menschen sind verunsichert, ob es sich dabei um harmlose Salzkristalle, essbaren oder giftigen Käseschimmel handelt.

Schimmel oder Salz? Das steckt hinter den weißen Punkten auf dem Käse

Weiße Ablagerungen können durch heraustretende Kalziumkristalle kommen oder dem weißen Schimmelkäserand, der sich mit der Zeit ausbreitet. © 123RF/Heinz Leitner Die meisten kennen es vermutlich: Man freut sich auf ein leckeres Käsebrot, greift in den Kühlschrank und entdeckt weiße Punkte auf dem Käse, die einem direkt den Appetit verderben. Ist das Schimmel am Käserand? Weiße Ablagerungen können verschiedene Ursachen haben. Es kann sich tatsächlich um giftigen Schimmel handeln, um essbaren Schimmel oder aber um Kristalle aus Kalzium, Eiweiß oder Salz, die sich außen am Käse ablagern. Kristallablagerungen treten vor allem bei Käsescheiben auf, die größeren Temperaturunterschieden ausgesetzt waren. Dann kann man den Käse aber bedenkenlos essen.

Checkliste: Schimmel oder Salz auf Käse

Schimmel verbreitet sich sehr schnell. Und sowohl essbarer als auch giftiger Schimmel kann ähnlich oder sogar gleich aussehen. Die folgenden Hinweise aus der Übersicht liefern Dir hilfreiche Indizien, mit denen man den Käse beurteilen kann, auf einen Blick:



Ob es essbarer oder giftiger Schimmel auf dem Käse ist, lässt sich manchmal schwer feststellen. © Bildmontage: 123RF/igordutina, TAG24/CB

Schimmel auf Käse: Daran erkennt man, ob er genießbar oder gefährlich ist

Sind die Flecken, Punkte oder ein Pelz am Käse grünlich oder rötlich gefärbt oder mit einer seltsamen Schmiere überzogen, sollte der Käse samt Verpackung sofort entsorgt werden. War der Käse in einer Aufbewahrungsbox, sollte sie gründlich gereinigt und desinfiziert werden, um nicht weitere Speisen mit den Schimmelsporen zu kontaminieren.

Normaler Hart- oder Schnittkäse, der in der Regel keinen essbaren Schimmel aufweist, sollte nicht mehr gegessen werden, wenn er blauen, grünlichen oder weißen Pelz bekommt. Der Käse ist sehr wahrscheinlich verdorben. © 123RF/leventkonuk

Eine Ausnahme bilden Käsesorten, die essbaren grünlich-blauen Schimmel haben wie Roquefort oder Gorgonzola ebenso wie Käsesorten, die erst durch eine Rotschmiere reifen und dadurch einen rötlichen Schimmer bekommen wie Harzer Roller.

Ein wichtiges Indiz ist das Aussehen des Käses beim Kauf. Zeigt der Käse da bereits bläuliche oder rötliche Stellen aufgrund der Käsesorte, handelt es sich normalerweise um essbaren Schimmel, der sich auch ausbreiten kann.



Viele Käsesorten haben einen essbaren Käserand mit Schimmel oder sind von essbarem Blauschimmel durchsetzt wie dieser. © Unsplash/Jez Timms

Bei hellweißen Ablagerungen am Käse kann es sich entweder um essbaren Schimmel handeln wie beim Brie oder Camembert, der sich vom Käserand her ausgebreitet hat, oder um Kristalle (in geringen Mengen Salzkristalle, vor allem aber Calciumlactat- und Aminosäurekristalle).

Schimmel am Käserand? Weiße Ränder einfach wegschneiden!

Hat der Scheibenkäse einige hellweiße Punkte am Rand, kann man davon ausgehen, dass es sich um ungiftige Ablagerungen handelt, das ist zumindest meistens der Fall. Die kann man einfach großzügig wegschneiden, wenn man das Gefühl der weißen Krümel im Mund nicht mag, und den Rest des Käses genießen.

Weiße Ränder oder Krümel auf dem Scheibenkäse? Vielleicht unappetitlich, aber in der Regel harmlos. © TAG24/S. Hollaender

Es kann sich in einigen Fällen aber auch bei den weißen Punkten um ungenießbaren Schimmel handeln. Ein Geruchstest ist oft schwierig, denn gerade würzige Käsesorten und Schimmelkäse, aber auch gereifte Käsesorten haben ohnehin einen strengen Duft, der die Unterscheidung zum verdorbenen Käse erschweren kann. Was hilft: Den Käse mit etwas Wasser abwaschen. Salze lösen sich im Wasser auf, Schimmelflecken nicht so einfach.



Weiße Punkte auf dem Käse sind meist ungefährlich