Kalte Gurkensuppe: Dieses einfache Rezept ist so lecker und erfrischend

Gurken lassen sich auf vielerlei Weise verarbeiten - als Salat, im Tzatziki oder als Scheiben auf dem Sandwich. In diesem Rezept zeigen wir Dir, wie Du eine kalte Gurkensuppe, auch Gurken Kaltschale, zubereitest.

Gurken, Dill und Joghurt sind die Hauptzutaten für eine erfrischend kalte Gurkensuppe. Perfekt für sommerliche Temperaturen und reich an Vitaminen und Mineralstoffen wie Kalium und Eisen. Die Zubereitung der kalten Suppe gelingt Dir ganz einfach.

Gurken sind gesund und kalorienarm. 100 Gramm Gurken enthalten nur zwölf Kalorien. Deshalb sind sie auch als "Schlankmacher" bekannt. Neben Wasser stecken in Gurken viele Nährstoffe.

Achtung: Die meisten der sogenannten "sekundären Pflanzenstoffe", also Vitamine und Mineralstoffe, stecken in der Schale. Entscheide Dich also beim Kauf von Gurken lieber für ungespritzte Bio-Produkte, die nicht geschält werden müssen.

Für die Zubereitung der kalten Gurkensuppe benötigst Du ein Kochmesser, ein Schneidebrett, einen Kochtopf und einen Pürierstab. Das folgende Rezept ist für vier Personen. Los geht's!