Warum massiert mich meine Katze ständig?

Wenn Deine Katze Dich massiert, insbesondere auf dem Bauch, will sie dir etwas mitteilen: Sie fühlt sich wohl! Doch was genau steckt hinter dieser liebevollen Geste? In diesem Artikel erfährst Du die Hintergründe des Katzen-Knetverhaltens und warum Deine Katze Dich oder andere Oberflächen massiert.