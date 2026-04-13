Katze duckt sich beim Streicheln: Wieso?

Die Katze läuft freundlich auf einen zu, sodass man sie mit der Hand über den Rücken streicheln mag. Doch dann beginnt es: Die Katze duckt sich immer beim Streicheln. Wieso sie das macht, liest Du jetzt!

Streicheleinheiten am Kopf werden von der Katze akzeptiert. © 123RF/antonioguillem

Der getigerte Mäusefänger scheint Streicheleinheiten einzufordern, doch im nächsten Moment passiert es:

Die Katze duckt sich immer beim Streicheln weg und wenn man nicht aufpasst - zack, hängen ihre Krallen in der eigenen Haut. Autsch!

Solche Konfrontationen kann man vermeiden, nur dann kann die Katzen-Mensch-Beziehung dauerhaft harmonisch bleiben.

Was ist passiert?

Der vermeintliche Schmusetiger hat längst "gesagt", dass er diese Streicheleinheiten nicht mag; und zwar mit seiner Körpersprache: Er "flüchtete" mit seinem Rücken von der Hand weg.

Solch eine Katze duldet die Hand nur für einen kurzen Moment oder hat andere Körperzonen, an denen sie das Streicheln bevorzugt.

Wird es ihr zu viel, reagiert sie mit Flucht oder im schlimmsten Fall mit den Krallen oder Zähnen.

Der TAG24-Katzenratgeber zeigt Dir hilfreiche Tipps rund um das Samtpfötchen!