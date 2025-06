Kirschkuchen mit Streusel: Mit diesem Rezept gelingt er Dir besonders saftig

Und das Beste: Kirschkuchen ist nicht nur lecker, sondern hat auch einen kleinen positiven Nebeneffekt für die eigene Gesundheit. Der Grund dafür ist, dass in Sauerkirschen viele Mineralstoffe (Calzium, Magnesium, Eisen und Zink), Vitamine (A, B1, B2, C und E) sowie entzündungshemmende Pflanzenstoffe (Anthocyane) enthalten sind.

1. Schritt: Zucker, Mehl, Zitronenschale, Salz und Backpulver in einer Schüssel vermischen. Nun die kalte Butter hinzugeben und alles mit dem Knethaken oder den Händen zu einer bröseligen Masse verarbeiten.

2. Schritt: Eine Springform mit Backpapier auslegen und die Hälfte des Teigs hineingeben. Den Teig andrücken, sodass ein gleichmäßiger Boden entsteht. Den Boden sowie den restlichen Teig kaltstellen.

3. Schritt: Die Kirschen durch ein Sieb abgießen und dabei den Saft in einer Schüssel auffangen. Kirschen zum Abtropfen zur Seite stellen. Der Kirschsaft sollte in etwa 400 Milliliter ergeben. Wenn es zu wenig Saft ist, dann mit etwas Wasser aufgießen. Das Vanillepuddingpulver mit circa sechs Esslöffeln Kirschsaft und Zucker glatt anrühren. Den restlichen Saft in einem Topf kurz aufkochen. Die angerührte Vanillepuddingmischung sowie den Zimt unterrühren und das Ganze unter ständigem Rühren erneut aufkochen, bis eine dickflüssige Masse entstanden ist. Die Kirschen hinzufügen und die Füllung etwas abkühlen lassen.

4. Schritt: Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Den Boden einstechen und für etwa 10 Minuten im Ofen vorbacken, herausnehmen und abkühlen lassen. Die Kirschmasse auf den Boden geben. Den restlichen Teig gleichmäßig als Streusel auf den Kirschen verteilen. Den Kuchen für etwa 30 bis 40 Minuten im Ofen backen, bis die gewünschte Bräune erreicht ist. Auskühlen lassen und je nach Geschmack mit Sahne servieren.