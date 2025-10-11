Original Chili con Carne: So einfach gelingt Dir der beliebte Klassiker

Klassisches Chili con Carne Originalrezept: Einfach zubereitet mit Hackfleisch, Bohnen & Paprika. Jetzt das beliebte Chili con Carne Rezept entdecken!

Von Aline Neißner

Du suchst ein echtes Chili con Carne Originalrezept? Dann bist du hier genau richtig: Dieses einfache und klassische Chili con Carne Rezept mit Hackfleisch, Bohnen und kräftiger Würze ist ein echter Allrounder! Perfekt für jeden Tag – ob als Party-Eintopf, warmes Familienessen oder zum Mitnehmen auf die Baustelle. Auch als vegetarisches Chilli con Carne Rezept lässt sich der Klassiker ganz einfach abwandeln. Weitere Ideen für leckere Gerichte mit Fleisch gibt es in der großen TAG24-Rezeptewelt unter Kochen.

Chili con Carne Rezept

Für die Zubereitung eines Chili con Carne benötigst Du folgendes Kochzubehör: Schneidebrett

scharfes Messer

Küchensieb

großer Kochtopf oder Bräter

Pfannenwender bzw. Kochlöffel

evtl. kleine Schüssel (für gewürfeltes Gemüse)

evtl. Küchenwaage

evtl. Messbecher

Die Grundzutaten für ein klassisches Chili con Carne sind Fleisch und Chili (-Schoten). © 123Rf/foodandmore

Zutaten

700 g Rinderhackfleisch (oder halb Rind, halb Schwein)

400 ml Rinderbrühe (alternativ: Hühner- oder Gemüsebrühe)

800 g Dosen-Tomaten, stückig oder passiert

1 Dose Kidneybohnen (á 250 g)

1 Dose Mais (etwa 200 g)

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

2 EL Tomatenmark

1 Paprika

etwas Pflanzenöl zum Braten (z. B. Sonnenblumen-, Raps- oder Distelöl)

2 EL Paprikapulver, edelsüß

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Chilipulver

1 Prise Cayennepfeffer

Salz und Pfeffer

evtl. saure Sahne oder Crème fraîche

Zubereitung

Schritt 1: Die Zwiebeln und Knoblauchzehen werden geschält und in feine Würfel geschnitten. Die Paprika entkernen, gründlich waschen und in kleine Stücke schneiden. Den Mais und die Bohnen in ein Sieb gießen und gut abtropfen lassen. Schritt 2: Etwas Pflanzenöl in einem Bräter oder großem Topf erhitzen und die Zwiebel- sowie Knoblauchwürfel darin andünsten. Das Hackfleisch dazugeben und alles gut anbraten. Immer wieder mit einem Pfannenwender durchrühren, bis das Hackfleisch schön krümelig ist. Schritt 3: Die Paprikastückchen und das Tomatenmark werden nun mit in den Topf gegeben, kurz anrösten lassen. Die Tomaten sowie die Gewürze (Paprikapulver, Kreuzkümmel, Chilipulver, Cayennepfeffer) hinzufügen und alles mit der Brühe ablöschen. Ordentlich durchrühren und bei mittlerer Hitze etwa 30 Minuten köcheln lassen. Wenn die Flüssigkeit zu sehr verkocht, mit etwas Brühe auffüllen. Schritt 4: Kidneybohnen und Mais dazugeben und das Chili noch einmal etwa 10 Minuten garen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Schritt 5: Das Chili con Carne mit einem Klecks saure Sahne oder Crème fraîche servieren. Dazu passen frisches Baguette bzw. Fladenbrot, Süßkartoffel-Pommes, Nachos oder Reis.

5 Tipps und Verfeinerungen für pikantes Chili