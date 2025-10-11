Original Chili con Carne: So einfach gelingt Dir der beliebte Klassiker
Du suchst ein echtes Chili con Carne Originalrezept? Dann bist du hier genau richtig: Dieses einfache und klassische Chili con Carne Rezept mit Hackfleisch, Bohnen und kräftiger Würze ist ein echter Allrounder! Perfekt für jeden Tag – ob als Party-Eintopf, warmes Familienessen oder zum Mitnehmen auf die Baustelle. Auch als vegetarisches Chilli con Carne Rezept lässt sich der Klassiker ganz einfach abwandeln.
Chili con Carne Rezept
Für die Zubereitung eines Chili con Carne benötigst Du folgendes Kochzubehör:
Schneidebrett
scharfes Messer
Küchensieb
großer Kochtopf oder Bräter
Pfannenwender bzw. Kochlöffel
evtl. kleine Schüssel (für gewürfeltes Gemüse)
evtl. Küchenwaage
evtl. Messbecher
Zutaten
- 700 g Rinderhackfleisch (oder halb Rind, halb Schwein)
- 400 ml Rinderbrühe (alternativ: Hühner- oder Gemüsebrühe)
- 800 g Dosen-Tomaten, stückig oder passiert
- 1 Dose Kidneybohnen (á 250 g)
- 1 Dose Mais (etwa 200 g)
- 2 Zwiebeln
- 2 Knoblauchzehen
- 2 EL Tomatenmark
- 1 Paprika
- etwas Pflanzenöl zum Braten (z. B. Sonnenblumen-, Raps- oder Distelöl)
- 2 EL Paprikapulver, edelsüß
- 1 TL Kreuzkümmel
- 1 TL Chilipulver
- 1 Prise Cayennepfeffer
- Salz und Pfeffer
- evtl. saure Sahne oder Crème fraîche
Zubereitung
Schritt 1: Die Zwiebeln und Knoblauchzehen werden geschält und in feine Würfel geschnitten. Die Paprika entkernen, gründlich waschen und in kleine Stücke schneiden. Den Mais und die Bohnen in ein Sieb gießen und gut abtropfen lassen.
Schritt 2: Etwas Pflanzenöl in einem Bräter oder großem Topf erhitzen und die Zwiebel- sowie Knoblauchwürfel darin andünsten. Das Hackfleisch dazugeben und alles gut anbraten. Immer wieder mit einem Pfannenwender durchrühren, bis das Hackfleisch schön krümelig ist.
Schritt 3: Die Paprikastückchen und das Tomatenmark werden nun mit in den Topf gegeben, kurz anrösten lassen. Die Tomaten sowie die Gewürze (Paprikapulver, Kreuzkümmel, Chilipulver, Cayennepfeffer) hinzufügen und alles mit der Brühe ablöschen. Ordentlich durchrühren und bei mittlerer Hitze etwa 30 Minuten köcheln lassen. Wenn die Flüssigkeit zu sehr verkocht, mit etwas Brühe auffüllen.
Schritt 4: Kidneybohnen und Mais dazugeben und das Chili noch einmal etwa 10 Minuten garen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Schritt 5: Das Chili con Carne mit einem Klecks saure Sahne oder Crème fraîche servieren. Dazu passen frisches Baguette bzw. Fladenbrot, Süßkartoffel-Pommes, Nachos oder Reis.
5 Tipps und Verfeinerungen für pikantes Chili
1. Tipp - Gewürzzugaben: Um dem Chili eine dunklere Farbe und eine leicht herbe, schokoladige Note zu verleihen, kann im dritten Schritt etwas Backkakao (zwei Teelöffel) hinzugegeben werden. Für einen eher süßlichen Geschmack fügt man etwa einen Teelöffel Zimt hinzu.
2. Tipp - Schärfegrad: Bezüglich der Schärfe scheiden sich die Geister. Die einen mögen es richtig scharf, andere dagegen deutlich milder. Wenn mehrere Personen von dem Chili essen, sollte es grundsätzlich nicht zu stark gewürzt werden. In diesem Fall kann dann jeder ganz nach Belieben den Schärfegrad anpassen. Hierfür kann z. B. Tabasco, etwas Chilisoße oder noch mehr Cayennepfeffer bereitgestellt werden. Sollte das Chili con Carne doch zu scharf sein, kann man es mit etwas Milch, Sahne oder Crème fraîche abmildern.
3. Tipp - Vegetarische Variante: Das Chili con Carne lässt sich ganz leicht vegetarisch abwandeln, indem das Hackfleisch durch beispielsweise Tofu, Soja-Hack, Linsen oder Seitan ersetzt wird. Anstatt der Rinderbrühe sollte Gemüsebrühe verwendet werden.
4. Tipp - Tex-Mex-Küche: Nicht nur als Party-Eintopf, sondern auch als Füllung für beispielsweise Tortillas oder Tacos eignet sich das Chili con Carne prima.
5. Tipp - Haltbarkeit: Chili con Carne hält sich im Kühlschrank bis zu drei Tage. Im Gefrierfach kann man es in einem luftdicht verschlossenen Gefäß bis zu sechs Monate aufbewahren. Vor dem Einfrieren sollte es jedoch komplett abkühlen.
Ob mit Fleisch, vegetarisch oder vegan: TAG24 wünscht einen guten Appetit!
Titelfoto: 123Rf/foodandmore