Saftiges Kürbisbrot: So zauberst Du Dir den saftigen Klassiker frisch aus dem Ofen

Zum Frühstück, als schneller Sattmacher oder für die herbstliche Brotzeit – Kürbisbrot an sich ist sehr saftig und lecker, sodass es auch ohne Belag der pure Genuss sein kann.

Das perfekte Kürbisbrot schmeckt leicht süßlich und ist super fluffig. Du kannst das saftige Kürbisbrot ganz leicht zu Hause selber backen.

Für die Zubereitung brauchst Du zusätzlich noch einen Topf, einen Pürierstab, eine große Schüssel und eine Kastenform.

1. Schritt: Das Kürbisfruchtfleisch würfeln und mit etwas Wasser in einen Topf geben. Für gute zehn Minuten bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren weichkochen. Das Ganze anschließend pürieren. Das Püree sollte etwas abkühlen, bevor es in den Teig gearbeitet wird.

2. Schritt: Mehl und Zucker in Schüssel geben. Wasser hinzufügen und die Hefe hineinbröckeln. Das Ganze zu einem Teig verarbeiten. Den Teig 15 Minuten warm stellen.

3. Schritt: Salz, Kürbispüree sowie den Großteil der Kerne in den Teig schütten und für 15 bis 20 Minuten verkneten. Dann den Teig auf eine bemehlte Fläche geben. Den Teig lang ziehen und in die Mitte falten. Den Vorgang so lange wiederholen, bis die Oberfläche schön gespannt ist. Abdecken und für 30 Minuten ruhen lassen.

4. Schritt: Danach den Teig lang wirken und in eine gefettete Kastenform geben, sodass die Form zur Hälfte gefüllt ist. Die restlichen Kerne auf der Oberfläche verteilen und 30 Minuten zugedeckt gehen lassen, bis die Form gut ausgefüllt ist.

5. Schritt: Den Teig an der Oberfläche einschneiden. Das Brot im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze) circa. 70 Minuten backen. Das Brot ist fertig, wenn es sich beim dagegen Klopfen hohl anhört.

6. Schritt: Aus dem Ofen holen und kurz in der Form abkühlen lassen. Aus der Form holen und bis zum Schneiden mindestens eine Stunde abkühlen lassen.