Saftiges Kürbisbrot: So zauberst Du Dir den saftigen Klassiker frisch aus dem Ofen
Das perfekte Kürbisbrot schmeckt leicht süßlich und ist super fluffig. Du kannst das saftige Kürbisbrot ganz leicht zu Hause selber backen.
Zum Frühstück, als schneller Sattmacher oder für die herbstliche Brotzeit – Kürbisbrot an sich ist sehr saftig und lecker, sodass es auch ohne Belag der pure Genuss sein kann.
Weitere Rezepte rund um das Herbstgemüse findest Du übrigens auf der Themenseite Kürbis Rezepte.
Kürbis-Rezept: Saftiges Kürbisbrot mit frischer Hefe
Für die Zubereitung brauchst Du zusätzlich noch einen Topf, einen Pürierstab, eine große Schüssel und eine Kastenform.
Kürbisbrot | Zutaten
Die angegebenen Mengen ergeben ein kleines Kürbisbrot, welches in einer 25 Zentimeter langen Backform gebacken wird.
- 300 g Kürbis-Fruchtfleisch (Hokkaido oder Butternuss)
- 500 g Weizenvollkornmehl
- 350 ml Wasser oder 350 ml Buttermilch
- ½ Würfel Hefe (frisch)
- 1 Prise Zucker
- 2 TL Salz
- 60 g Sonnenblumen- und/ oder Kürbiskerne
Kürbisbrot | Zubereitung
1. Schritt: Das Kürbisfruchtfleisch würfeln und mit etwas Wasser in einen Topf geben. Für gute zehn Minuten bei mittlerer Hitze unter gelegentlichem Rühren weichkochen. Das Ganze anschließend pürieren. Das Püree sollte etwas abkühlen, bevor es in den Teig gearbeitet wird.
2. Schritt: Mehl und Zucker in Schüssel geben. Wasser hinzufügen und die Hefe hineinbröckeln. Das Ganze zu einem Teig verarbeiten. Den Teig 15 Minuten warm stellen.
3. Schritt: Salz, Kürbispüree sowie den Großteil der Kerne in den Teig schütten und für 15 bis 20 Minuten verkneten. Dann den Teig auf eine bemehlte Fläche geben. Den Teig lang ziehen und in die Mitte falten. Den Vorgang so lange wiederholen, bis die Oberfläche schön gespannt ist. Abdecken und für 30 Minuten ruhen lassen.
4. Schritt: Danach den Teig lang wirken und in eine gefettete Kastenform geben, sodass die Form zur Hälfte gefüllt ist. Die restlichen Kerne auf der Oberfläche verteilen und 30 Minuten zugedeckt gehen lassen, bis die Form gut ausgefüllt ist.
5. Schritt: Den Teig an der Oberfläche einschneiden. Das Brot im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Ober-/Unterhitze) circa. 70 Minuten backen. Das Brot ist fertig, wenn es sich beim dagegen Klopfen hohl anhört.
6. Schritt: Aus dem Ofen holen und kurz in der Form abkühlen lassen. Aus der Form holen und bis zum Schneiden mindestens eine Stunde abkühlen lassen.
Saftiges Kürbisbrot backen: 5 Tipps zum Verfeinern
1. Tipp: Noch besser gelingt das Brot, wenn Du eine feuerfeste Schale gefüllt mit Wasser für die ersten 20 Minuten unten in den Ofen stellst.
2. Tipp: Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Kümmel, Chili, Muskatnuss, Kurkuma, Koriander, Ingwer oder eine Curry-Mischung verleihen dem Brot zusätzlich Geschmack.
3. Tipp: Auch Nüsse wie Hasel-, Pekan- oder Walnüsse sind als Zutat für das Brot geeignet.
4. Tipp: Um zu verhindern, dass das Brot zu trocken wird, kannst Du die Kürbiskerne und Nüsse über Nacht in Wasser einweichen. Aufgeweicht entziehen sie dem Teig keine Feuchtigkeit. Wenn Du dann das Wasser mit in den Teig geben willst, solltest Du die im Rezept angegebene Menge entsprechend reduzieren.
5. Tipp: Wenn das Kürbisbrot in der Form unten nicht knusprig geworden ist, kannst Du es aus der Form lösen und die letzten fünf Minuten ohne Form backen.
TAG24 wünscht viel Freude beim Backen und guten Appetit!
Titelfoto: 123RF/chandlervid85