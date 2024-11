Eintopf mit Rindfleisch, Gemüse und Rotwein - einfach, herzhaft, lecker

Das Rindfleischeintopf-Rezept mit Gemüse wie Kartoffeln und Möhren ist nicht nur einfach in der Zubereitung, sondern schmeckt der ganzen Familie. Der herzhafte Eintopf kann dabei ganz nach Bedarf mit Rotwein oder Traubensaft gekocht werden - so oder so ist der Rindereintopf köstlich und wohltuend wärmend.

