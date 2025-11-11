Pfannkuchen Rezept: Mit dieser Geheimzutat werden die Pfannkuchen super fluffig

Lockere Pfannkuchen | Plinse | Eierkuchen ohne Klumpen ✓ Mit diesem Rezept wird's richtig locker fluffig.

Von Nadja Kocsis

Der perfekte Pfannkuchen sollte locker und luftig aus der Pfanne auf den Teller gleiten. Mit diesen praktischen Tipps für die Zubereitung sagen Deine Plinsen den lästigen Klümpchen ade. Weitere Ideen und Inspirationen gibt es unter der Rubrik Desserts.

Pfannkuchen Rezept: luftig & locker

Für fluffige Pfannkuchen benötigst Du folgende Utensilien: Rührschüssel

Schneebesen

Rührgerät

beschichtete Pfanne

Pfannenwender Lies erst das ganze Rezept durch, bevor Du beginnst. So kannst Du die Zubereitungszeiten entsprechend planen.

Klumpenfreie Pfannkuchen sind ganz einfach selbst zu machen. © 123RF/Jacek Nowak

Pfannkuchen: Zutaten

200 ml Milch

200 g Mehl (Weizen oder Dinkel)

2 mittelgroße Eier

60 ml Mineralwasser mit Sprudel

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

Öl/Butter zum Ausbacken Wer ein wenig braune Butter in den Teig gibt, erzielt die perfekte Konsistenz und kann beim Ausbacken in einer beschichteten Pfanne sogar auf zusätzliches Fett verzichten.

Pfannkuchen: Zubereitung

Schritt 1: Zuerst alle trockenen Zutaten (Mehl, Zucker, Salz) in einer Rührschüssel vermischen. Schritt 2: Anschließend die Milch und das Mineralwasser schnell hinzugeben. Den Teig schnell und gründlich mit dem Schneebesen verrühren. Anschließend die Eier einquirlen. Schritt 3: Wer es süßer will, kann noch ein Päckchen Vanillezucker in den Teig geben. Schritt 4: Den fertigen Pfannkuchenteig mindestens eine halbe Stunde ruhen lassen. Danach etwas Öl oder Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Schritt 5: Wenn sich gleichmäßig kleine Bläschen im Pfannkuchen bilden, ist er bereit zum Wenden. Den Pfannkuchen von jeder Seite ungefähr drei Minuten ausbacken.

5 Tipps für fluffige Pfannkuchen