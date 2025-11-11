So knusprig war Dein Hähnchen noch nie! Diese einfache Zutat macht es perfekt

Tipps für ein knuspriges Hähnchen: Mit einer besonderen Zutat bekommt das Backhähnchen eine richtig krosse Haut: mit Backpulver. Das Rezept gibt's auf TAG24.

Von Sonja Hollaender

Um ein wirklich knuspriges Hähnchen zubereiten zu können, benötigst Du bloß ein paar Gewürze und Backpulver.

Klingt schräg, ist aber ein absoluter Geheimtipp. Backpulver ist nämlich nicht nur im Haushalt ein wahres Multitalent mit ungeahnten Fähigkeiten, sondern kann auch in der Küche viel mehr als nur Kuchen und Co. aufgehen lassen.

Hähnchen mit knuspriger Haut: Rezept

Die knusprige Haut ist mit das Beste am Backhähnchen! Seht Ihr das auch so? © 123RF/magone

Zutaten fürs knusprige Hähnchen

etwa 1,5 kg Hähnchen

2 EL Backpulver

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

optional: eine Prise Paprika-, Knoblauch- oder Zwiebelpulver

Wichtig: In den letzten 15 bis 20 Minuten sollte man ein Auge darauf haben, da die Garzeit natürlich auch von der Größe des Backguts abhängt. Es macht eben einen Unterschied, ob die 1,5 Kilogramm auf vier oder acht Hähnchenkeulen verteilt ist.



Knuspriges Backhähnchen: Zubereitung

Sechs Hähnchenschenkel knusprig backen Schritt 1: Hähnchen mit Backpulver einreiben Die Zutaten werden alle vermischt und dann in die Haut aber auch auf der Unterseite des frischen Hähnchens einmassiert. Schritt 2: Hähnchen backen

Dann kommen die Hähnchenteile für 30 Minuten bei einer Temperatur von 120 Grad (Umluft) in den kurz vorgeheizten Backofen. Schritt 3: Temperatur erhöhen Nach der halben Stunde wird die Temperatur erhöht auf 200 Grad und das Huhn weitere 40 Minuten gebacken, dann ist das knusprige Hähnchen fertig. Nun kann das köstliche Hähnchen mit der knusprigen Haut zusammen mit passenden Beilagen serviert werden.

Mit Backpulver bekommt man sowohl Hähnchenflügel als auch ganze Hähnchen knusprig - man muss aber die Backzeit anpassen. © Unsplash/Tim Toomey

Wie bekomme ich ein ganzes Hähnchen knusprig?

Wer ein ganzes Hähnchen mit Backpulver zubereiten möchte, sollte das Huhn bei mindestens einer Stunde bei 160 Grad (Umluft) im Backofen lassen (bei sehr großen Hühnchen dauert es noch länger). Wird es zu dunkel, reduziere die Temperatur, damit das Hähnchen nicht verbrennt. Nach der Stunde kannst Du die Temperatur auf 200 Grad erhöhen.

Auch hier gilt natürlich: Behalte das Huhn besonders in der letzten Viertelstunde im Auge.

Knuspriges Hähnchen aus dem Backofen: Hähnchenkeulen und Chicken Wings

Neben einem ganzen Hähnchen kannst Du auch Hähnchenkeulen und kleine Chicken Wings im Backofen mit der Backpulver-Methode zubereiten. Wichtig ist es, die Backzeit an die jeweilige Wahl anzupassen.

Warum sollte man das Hähnchen mit Backpulver einreiben?